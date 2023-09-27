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Basketbolda şampiyonluk rekoru Aydan Siyavuş'ta

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Basketbol Süper Ligi'nde en fazla şampiyonluk yaşayan antrenör olan Aydan Siyavuş'un rekoru, 25 yıldır geçilemedi.

Basketbol Süper Ligi'nde en fazla şampiyonluk yaşayan antrenör olan Aydan Siyavuş'un rekoru, 25 yıldır geçilemedi.

Galatasaray'ı çalıştırırken 1998 yılında 50 yaşında hayatını kaybeden Siyavuş, vefatının üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen 7 şampiyonlukla ligde en fazla kupa kaldıran antrenör rekorunun sahibi durumunda.

Eczacıbaşı ile 1975-1976, 1976-1977, 1977-1978 ve 1979-1980, 1980-1981, 1981-1982 sezonlarında 2 kez üst üste üçer şampiyonluk yaşayan tek antrenör olan Siyavuş, 1983-1984 sezonunda da Anadolu Efes'i şampiyonluğa taşıdı.

Siyavuş'u, Örs ve Ataman takip ediyor

Aydın Örs ve Ergin Ataman, yaşadıkları 6'şar şampiyonlukla Aydan Siyavuş'un ardından ikinci sırayı paylaşıyor.

Örs, eski adı Efes Pilsen olan Anadolu Efes ile 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994 yıllarında arka arkaya 3 kez ve 1995-1996, 1996-1997 sezonlarında da 2 kez şampiyonluk kupasını kaldırdı. Aydın Örs, 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe Ülker'i şampiyon yaparak 6. kez mutlu sona ulaştı.

Ergin Ataman da 2008-2009, 2018-2019, 2020-2021 ve 2022-2023 sezonlarında Anadolu Efes, 2011-2012'de Beşiktaş ve 2012-2013'te Galatasaray ile şampiyonluk kazandı.

Ergin Ataman 3 farklı takımla şampiyon oldu

Ergin Ataman, Süper Lig'de üç farklı takımla şampiyonluk yaşayan tek antrenör unvanına sahip.

Başantrenör olarak ilk şampiyonluğuna 2008-2009 sezonunda Anadolu Efes (Efes Pilsen) ile ulaşan Ergin Ataman, 2011-2012 sezonunda Beşiktaş'ın 37 yıllık şampiyonluk hasretine son vererek, ligde ikinci şampiyonluğunu yaşadı. Tecrübeli başantrenör, 2012-2013 sezonunda Galatasaray'ın başında da ipi göğüsleyerek, ligdeki 3. şampiyonluğunu elde etti.

Ergin Ataman, 2018-2019, 2020-2021 ve 2022-2023 sezonlarında yine Anadolu Efes ile kupayı kazanma başarısı gösterdi.

Mahmuti üst üste 4 şampiyonluk yaşadı

Basketbol Süper Ligi'nde Oktay Mahmuti, üst üste 4 şampiyonluk yaşama başarısı gösterdi.

Oktay Mahmuti, lig tarihinde üst üste 4 kez şampiyonluk yaşayarak bu başarıyı yakalayan tek antrenör konumunda. Mahmuti, Efes Pilsen ile 2001-2002 sezonundan itibaren 4 sezon üst üste mutlu sona ulaştı.

Mehmet Baturalp ve Zeljko Obradovic de dörder kez şampiyonluk sevinci yaşayan antrenörler arasında yer alıyor.

En fazla şampiyonluk gören yabancı başantrenör Obradovic

Fenerbahçe'nin başında 4 şampiyonluğu bulunan Sırp Zeljko Obradovic, Basketbol Süper Ligi'nde en fazla şampiyonluk yaşayan yabancı başantrenör konumunda.

Obradovic, sarı-lacivertli ekiple 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında şampiyonluğa ulaştı.

Fenerbahçe yabancılarla sevindi

Fenerbahçe, ligde son 8 şampiyonluğunu yabancı teknik adamlarla elde etti.

Zeljko Obradovic ile 4, Karadağlı Bogdan Tanjevic ile iki kez mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, birer kez de Hırvat Neven Spahija ve Sırp Aleksandar Djordjevic ile şampiyon oldu.

Lig tarihinde 6 yabancı antrenör şampiyonluk gördü

Basketbol Süper Ligi tarihinde 20 Türk, 6 yabancı antrenör şampiyonluk sevinci yaşadı.

1968-1969 sezonunda Galatasaray'a ilk şampiyonluğunu kazandıran Bulgar Petar Simenov, ligde şampiyonluk yaşayan ilk yabancı antrenör olarak tarihe geçti.

Hırvat Jasmin Repesa ise 1998-1999 sezonunda TOFAŞ'a ligdeki ilk şampiyonluğunu kazandırdı.

Karadağlı Bogdan Tanjevic, o zamanki adıyla Fenerbahçe Ülker ile 2007-2008 ve 2009-2010 sezonlarında şampiyonluk yaşadı.

Hırvat Neven Spahija, Fenerbahçe ile 2010-2011 sezonunda mutlu sona ulaştı.

Sırp Zeljko Obradovic de 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında 4 kez Fenerbahçe ile şampiyonluk ipini göğüsledi.

Sırp Aleksandar Djordjevic da 2021-2022 sezonunda Fenerbahçe ile şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Şampiyonluk yaşayan antrenörler

Basketbol Süper Lig tarihinde şampiyonluk yaşayan takımlar ve başantrenörleri şöyle:

SezonŞampiyonAntrenör
1966-67AltınorduSamim Göreç
1967-68İTÜMehmet Baturalp
1968-69GalatasarayPetar Simenov
1969-70İTÜMehmet Baturalp
1970-71İTÜŞengün Kaplanoğlu
1971-72İTÜSamim Göreç
1972-73İTÜÖner Şaylan
1973-74MuhafızgücüArmağan Asena
1974-75BeşiktaşCavit Altunay
1975-76EczacıbaşıAydan Siyavuş
1976-77EczacıbaşıAydan Siyavuş
1977-78EczacıbaşıAydan Siyavuş
1978-79Efes PilsenFaruk Akagün
1979-80EczacıbaşıAydan Siyavuş
1980-81EczacıbaşıAydan Siyavuş
1981-82EczacıbaşıAydan Siyavuş
1982-83Efes PilsenRıza Erverdi
1983-84Efes PilsenAydan Siyavuş
1984-85GalatasarayNur Germen
1985-86GalatasarayFehmi Sadıkoğlu
1986-87KarşıyakaNadir Vekiloğlu
1987-88EczacıbaşıMehmet Baturalp
1988-89EczacıbaşıMehmet Baturalp
1989-90GalatasarayFaruk Akagün
1990-91FenerbahçeÇetin Yılmaz
1991-92Efes PilsenAydın Örs
1992-93Efes PilsenAydın Örs
1993-94Efes PilsenAydın Örs
1994-95ÜlkersporÇetin Yılmaz
1995-96Efes PilsenAydın Örs
1996-97Efes PilsenAydın Örs
1997-98ÜlkersporÇetin Yılmaz
1998-99TOFAŞJasmin Repesa
1999-00TOFAŞTolga Öngören
2000-01ÜlkersporMurat Didin
2001-02Efes PilsenOktay Mahmuti
2002-03Efes PilsenOktay Mahmuti
2003-04Efes PilsenOktay Mahmuti
2004-05Efes PilsenOktay Mahmuti
2005-06ÜlkersporMurat Özyer
2006-07Fenerbahçe ÜlkerAydın Örs
2007-08Fenerbahçe ÜlkerBogdan Tanjevic
2008-09Efes PilsenErgin Ataman
2009-10Fenerbahçe ÜlkerBogdan Tanjevic
2010-11Fenerbahçe ÜlkerNeven Spahija
2011-12Beşiktaş MilangazErgin Ataman
2012-13Galatasaray Medical ParkErgin Ataman
2013-14Fenerbahçe ÜlkerZeljko Obradovic
2014-15Pınar KarşıyakaUfuk Sarıca
2015-16FenerbahçeZeljko Obradovic
2016-17FenerbahçeZeljko Obradovic
2017-18Fenerbahçe DoğuşZeljko Obradovic
2018-19Anadolu EfesErgin Ataman
2019-20TamamlanamadıTamamlanamadı
2020-21Anadolu EfesErgin Ataman
2021-22Fenerbahçe BekoAleksandar Djordjevic
2022-23Anadolu EfesErgin Ataman

Kaynak: AA / Spor

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