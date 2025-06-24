Basketbolda milli maçın ardından

2025 FIBA Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde İtalya'ya uzatmada 76-74 yenilerek madalya şansını kaybeden A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın pota altı oyuncusu Tilbe Şenyürek, iki ekip arasındaki tecrübe farkının sonucu belirlediğini söyledi.

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Tilbe, "Yapacak bir şey yok. Bence tecrübesizliğimizden kaybettik. Kırılma anlarını oynayabilecek tecrübede ve sakinlikte bir takım değiliz. Çok fazla genç oyuncu var. Hep konuştuk aramızda. Hep söylemeye çalıştığım şu, bizim rakibi hep 10 sayılı farklarda tutmamız lazım. Fark 10 sayının altına indiği an, onlar 5-6 sayılık farkları oynamayı daha iyi biliyor. Hep podyumdalar, hep buralardalar, hep daha fazla tecrübelerde oyuncuları oldu. Bizde tecrübeli oyuncu olarak ben ve Olcay var ama 10 yıl. Bunları bahane gibi sıralamıyorum ama bunlar farklı gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Şampiyonada 8 yıl sonra çeyrek final oynadıklarını hatırlatan milli basketbolcu, "Bu kadarını yapabildik. Buna da şükür. Hedefimiz dünya şampiyonasına gitmek. Bu bile çok büyük bir başarı. Dediğim gibi onlar daha iyi biliyor buraları oynamayı. Maçı böyle zora sokarsak farklarını gösterirler ve öyle de oldu. Tahmin ettiğimiz gibi oldu. Hayat bu, yapacak bir şey yok. İnşallah 4-5 klasman maçını alıp tekrardan dünya şampiyonasına gitmek istiyoruz. Toparlanmamız lazım." diye konuştu.