ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final Heyecanı Balıkesir'de

ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final heyecanı yarın Balıkesir'de yaşanacak.

Kadınlar Türkiye Kupası'nda Dörtlü Finaller, 4-5 Ocak tarihlerinde Balıkesir'de bulunan Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda yapılacak. Kupada, ligin ilk yarısını ilk 8 sırada tamamlayan Fenerbahçe, ÇBK Mersin, Beşiktaş, OGM Ormanspor, Galatasaray, İzmit Belediyespor, Nesibe Aydın ve Emlak Konut çeyrek finalde karşılaştı. Maçlar sonucunda Fenerbahçe, OGM Ormanspor, ÇBK Mersin ve Beşiktaş yarı finale yükseldi. Yarı final maçları yarın, final ise 5 Ocak Cuma günü oynanacak.

Kadınlar Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri şu şekilde:

Yarın

17.00 Fenerbahçe - OGM Ormanspor

20.00 ÇBK Mersin - Beşiktaş - İSTANBUL