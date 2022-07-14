Basketbolda FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası, 16 Temmuz'da başlıyor

Basketbolda FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası, 16-24 Temmuz tarihlerinde Karadağ'ın başkenti Podgorica'da düzenlenecek.

Organizasyonda D Grubu'nda yer alan ay-yıldızlılar; Polonya, Karadağ ve Almanya ile karşılaşacak.

Milliler, 16 Temmuz Cumartesi günü TSİ 19.45'te Almanya, 17 Temmuz Pazar günü TSİ 22.00'de Karadağ ve 18 Temmuz Pazartesi günü TSİ 19.45'te Polonya ile mücadele edecek.

Şampiyona öncesi Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde açıklamalarına yer verilen başantrenör Semih Soğuksu, "Kadrodaki oyuncularımızın kamp süresinde gösterdikleri istek, mücadele, çalışkanlık, disiplin ve milli takım farkındalığı gerçekten üst düzeydeydi. Sakatlıklar sebebiyle eksiklere rağmen kadromuzda olan oyuncularımızın gerek antrenmanlarda koyduğu performans, gerekse hazırlık maçlarındaki performans bizler için umutlandırıcı nitelikteydi. Türkiye olarak en iyi mücadeleyi vereceğiz. Kadroda bulunan bütün oyuncularımıza güveniyor, ülkemizi en üst düzeyde temsil edeceklerine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Takım menajeri Gürol Karamahmut ise "İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Çok fazla sakat oyuncumuz var. Tüm bunlara rağmen sporcularımız, milli formanın ve sorumluluklarının bilincinde. Çok tecrübeli teknik ekibe sahibiz. Şayet sakatlık yaşamazsak güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Bu süreçte herkesin desteğini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Takım kaptanı Tibet Deniz Görener de "Çok heyecanlıyız. Turgut Atakol Turnuvası bizim için çok yararlı ve güzel geçti. Orada kazandığımız şampiyonlukla öz güvenimiz arttı. Hem teknik ekip hem oyuncular olarak iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.