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Basketbolda erteleme maçları yarın oynanacak

AA - Ercan Doğan - Spor
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Basketbolda erteleme maçları yarın oynanacak

ING Basketbol Süper Ligi ile Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki erteleme maçları yarın oynanacak.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ile Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki erteleme maçları yarın oynanacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasından ertelenen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket- Anadolu Efes maçı Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak.

Ligin 19. haftasından ertelenen Frutti Extra Bursaspor-Pınar Karşıyaka karşılaşması ise saat 20.30'da TOFAŞ Spor Salonu'nda yapılacak.

Sezonun 23. hafta erteleme maçında da Bahçeşehir Koleji ile Darüşşafaka saat 18.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasından ertelenen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Fenerbahçe Safiport karşılaşması da yarın yapılacak. Saat 18.00'deki maç Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak.

AA / Ercan Doğan - Spor

Basketbol Süper Ligi, Anadolu Efes, Merkezefendi, Saat, Spor, Haberler

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