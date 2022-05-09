Basketbolda Ege damgası

Futbolda aylardır korkulan senaryonun gerçek olup İzmir temsilcileri Göztepe ve Altay'ın üçüncü kez el ele küme düşmesiyle yeni sezonda 65 senelik Spor Toto Süper Lig tarihinde ilk kez hiçbir takımla temsil edilmeyecek Ege, ING Basketbol Süper Ligi'nde ise 4 ekiple birden mücadele edecek. Potada İzmir temsilcisi Pınar Karşıyaka'nın kurulduğu günden beri gediklisi olduğu Süper Lig'de Aliağa Petkimspor, üst üste ikinci kez son haftalardaki performansıyla kümede kalmaya başardı. Denizli'nin Süper Lig'deki ilk temsilcisi olan Yukatel Merkezefendi Belediye Basket, ilk sezonunda son hafta küme düşmekten kurtuldu.

ŞAMPİYON MANİSA BŞB TAÇLANDI

Manisa Büyükşehir Belediyespor; Karşıyaka, Petkimspor ve Merkezefendi'den sonra yeni sezonda Süper Lig'de yer alacak dördüncü takım oldu. Türkiye Basketbol Ligi'nde geçen hafta evinde Balıkesir BŞB'yi yenerek şampiyonluk olarak, Manisa'nın basketbolda Süper Ligi'de yer alacak ilk takımı olmayı garantileyen yeşil-beyazlı ekip, kupasına dün kavuştu. Manisa BŞB, deplasmanda Beysu Konyaspor Basketbol'a 106-97 mağlup olduğu formalite niteliğindeki son hafta maçının bitiminde kupasını TBF Asbaşkanı Hüseyin Beşok ve TBF Yönetim Kurulu Üyesi Alper Arıkoğlu'ndan aldı. Manisalı basketbolcular, kupa sevincini aileleriyle kutladı. Henüz 5 yıl önce kurulup sezon başında Federasyon Kupası'nı da kazanan Manisa BŞB, Türkiye Basketbol Ligi'nde duble yapan ilk takım oldu.

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PETKİMLİ ARMAND ZİRVEDE

ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon tamamlanırken performansıyla takımının ligde kalmasına büyük katkı yapan Aliağa Petkimsporlu Sean Armand, ortalama sayı krallığında zirvede yer aldı. Sezon ortasında geldiği takımda özellikle iç sahadaki Fenerbahçe Beko, Frutti Extra Bursaspor ve Semt77 Yalovaspor galibiyetlerinde son saniye üçlükleriyle takımını ipten alan 30 yaşındaki ABD'li guard, 15 maçta 20.53 sayı ortalaması yakaladı. Türkiye'de daha önce İstanbul BŞB, Gaziantep Basketbol ve Bahçeşehir Koleji'nde görev yapan Armand, son hafta Beşiktaş Icrypex potasına da 40 sayı göndermişti.