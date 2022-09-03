Basketbolda Bulgaristan-Türkiye milli maçının ardından

A Milli Basketbol Takımı Kaptanı Melih Mahmutoğlu, 2022 Avrupa Şampiyonası'nda Bulgaristan'ı 101-87 yendikleri maçı, ikinci yarıdaki mücadeleleriyle kazandıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Melih Mahmutoğlu, şampiyonadaki her takımın diğerini yenebilecek güçte olduğunu belirterek, "Bulgaristan kağıt üzerinde favori olmayabilir ama sonuçta Avrupa Şampiyonası oynuyoruz. Herkes herkesi yenebilecek kuvvete. İlk yarıda da Bulgaristan bunu gösterdi. Bizim de hatalarımız var. 50 sayı yemememiz lazım." dedi.

Melih Mahmutoğlu, maçın ikinci yarısında savunmada gerekli mücadeleyi sergilediklerini anlatarak, "İkinci yarıda daha sert ve agresif bir oyunla maçı istediğimiz yeri getirdik ve sonunda kazandık. Buraları kayıpsız geçmek önemli. Sonuçta buradaki bir mağlubiyet bizi çok olumsuz etkiler. 2'de 2 yaptık. Yarın ev sahibiyle (Gürcistan) karşılaşacağız. Onların Shengelia gibi çok önemli bir eksiği var ama sonuçta ev sahibi ve kaliteli oyuncuları mevcut. Taraftar desteği de olacak. Biz savunmada sert olursak, hücumda da doğru sayıları buluyoruz ve sonunda da kazanıyoruz. İnşallah yarın da kazanırız ve 3'te 3 yaparak devam ederiz." ifadelerini kullandı.

Şengün: "Bazı şeyleri düzeltmemiz lazım"

A Milli Takım oyuncularından Alperen Şengün, Bulgaristan karşısında maça istedikleri gibi başlayamadıklarını vurgulayarak, "O yüzden ilk yarı bizim için kötü geçti. Ancak ikinci yarı toparlandık. Genç bir takımız. Aslında maçlara enerjik başlamamız lazım ama bizim için tam tersi oluyor. İkinci yarı başlıyoruz. Bazı şeyleri düzeltmemiz lazım." diye konuştu.

Alperen Şengün, önlerinde önemli maçların olduğunu belirterek, "Önümüzdeki maçlara daha sert başlayacağız. Maçları bu şekilde riske atmayacağız. Savunmada organize olamıyoruz. Takımda fazla yetenekli oyuncu olduğu için genel olarak hücuma yönelik oynuyoruz. Bunu düzeltmemiz lazım. Bunun üzerine çalışıyoruz. Önümüzde sert maçlar var ve savunmaya ihtiyacımız var. Organizasyonu bir an önce yapmamız lazım. Çok fazla zamanımız yok. Bunları düzelteceğiz ve önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağız." değerlendirmesinde bulundu.