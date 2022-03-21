Basketbolda Bitci Kadınlar Türkiye Kupası yarın Mersin'de başlayacak

MERSİN (AA) - Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası, Mersin'de yarın yapılacak çeyrek final müsabakalarıyla başlayacak.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda düzenlenecek organizasyonun çeyrek final ilk maçında, yarın saat 16.30'da Nesibe Aydın ile Bursa Büyükşehir Belediyespor karşılaşacak. Günün ikinci maçında ise saat 19.30'da Fenerbahçe Safiport ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Çeyrek finalin son 2 müsabakası 23 Mart Çarşamba günü yapılacak. Yarı final bileti alacak son 2 ekip, saat 17.00'de başlayacak OGM Ormanspor-BOTAŞ ve saat 19.30'da başlayacak ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Hatayspor müsabakalarında belirlenecek.

Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından yarı final karşılaşmaları 24 Mart'ta, final maçı ise 26 Mart'ta gerçekleştirilecek.