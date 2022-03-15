Basketbolda Beşiktaş Icrypex-Pınar Karşıyaka erteleme maçı yarın İstanbul'da oynanacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Basketbolda Beşiktaş Icrypex-Pınar Karşıyaka erteleme maçı yarın İstanbul'da oynanacak

AA - Ali Korkmaz - Spor
 - Güncelleme:
Basketbolda Beşiktaş Icrypex-Pınar Karşıyaka erteleme maçı yarın İstanbul'da oynanacak

ING Basketbol Süper Ligi'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen 23. hafta mücadelesinde Beşiktaş Icrypex ile Pınar Karşıyaka yarın İstanbul'da karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen 23. hafta mücadelesinde Beşiktaş Icrypex ile Pınar Karşıyaka yarın İstanbul'da karşılaşacak.

Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki Beşiktaş Icrypex-Pınar Karşıyaka maçı saat 19.00'da başlayacak.

Ligde 22 maçta 12 galibiyet ve 10 yenilgisi bulunan 34 puanlı Beşiktaş Icrypex averajla 9. sırada yer alıyor. Ligde 1 maçı eksik Pınar Karşıyaka ise 21 müsabakada aldığı 14 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 35 puan ve averajla 4. durumda bulunuyor.

Beşiktaş Icrypex, ligin ilk devresinde konuk olduğu Pınar Karşıyaka'yı 79-67 yenmişti.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Basketbol Süper Ligi, Pınar Karşıyaka, İstanbul, Beşiktaş, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title