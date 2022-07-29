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Basketbolda 3 Egeli aynı turnuvada

Basketbolda 3 Egeli aynı turnuvada

BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi hazırlık turnuvalarının tarihleri netleşmeye başlarken 3 Ege temsilcisi aynı organizasyonda boy gösterecek.

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BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi hazırlık turnuvalarının tarihleri netleşmeye başlarken 3 Ege temsilcisi aynı organizasyonda boy gösterecek. Sezon öncesi Aliağa Petkimspor, Yukatel Merkezefendi Belediye Basket ve ligin yeni ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bursa'da 21-24 Eylül tarihleri arasındaki Frutti Extra Cup'a katılacak. Geleneksel turnuvada Petkimspor A, Merkezefendi B, Manisa BŞB ise D gruplarında ter dökecek. Petkimspor sezon öncesi 8-10 Eylül tarihleri arasında Büyükçekmece'deki Göl Kupası'nda da mücadele edecek


- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Spor

Merkezefendi basketbol Manisa Ege Spor Haberler

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