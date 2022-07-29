Basketbolda 3 Egeli aynı turnuvada BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi hazırlık turnuvalarının tarihleri netleşmeye başlarken 3 Ege temsilcisi aynı organizasyonda boy gösterecek. BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi hazırlık turnuvalarının tarihleri netleşmeye başlarken 3 Ege temsilcisi aynı organizasyonda boy gösterecek. Sezon öncesi Aliağa Petkimspor, Yukatel Merkezefendi Belediye Basket ve ligin yeni ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bursa'da 21-24 Eylül tarihleri arasındaki Frutti Extra Cup'a katılacak. Geleneksel turnuvada Petkimspor A, Merkezefendi B, Manisa BŞB ise D gruplarında ter dökecek. Petkimspor sezon öncesi 8-10 Eylül tarihleri arasında Büyükçekmece'deki Göl Kupası'nda da mücadele edecek - İzmir Demirören Haber Ajansı / Spor Merkezefendi basketbol Manisa Ege Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Basketbolda 3 Egeli aynı turnuvada - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.