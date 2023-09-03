Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada I, J, K ve L gruplarında 8 maç oynandı. İtalya, Sırbistan, Litvanya, ABD, Almanya, Slovenya, Kanada ve Letonya çeyrek finale yükseldi.

Basketbolda 2023 FIBA Dünya Kupası'nda ikinci tur maçları sona erdi.

Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada I, J, K ve L gruplarında 8 maç oynandı.

I Grubu'nda İtalya ve Sırbistan, J Grubu'nda Litvanya ve ABD, K Grubu'nda Almanya ve Slovenya, L Grubu'nda da Kanada ve Letonya son 8 takım arasına kaldı.

Çeyrek finalde İtalya-ABD, Almanya-Letonya, Litvanya-Sırbistan ve Kanada-Slovenya eşleşmeleri gerçekleşti.

Çeyrek final müsabakaları, Filipinler'in Manila kentinde 5-6 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

I Grubu:

İtalya-Porto Riko: 73-57

Dominik Cumhuriyeti-Sırbistan: 79-112

J Grubu:

Yunanistan-Karadağ: 69-73

ABD-Litvanya: 104-110

K Grubu:

Avustralya-Gürcistan: 100-84

Almanya-Slovenya: 100-71

L Grubu:

Brezilya-Letonya: 84-104

İspanya-Kanada: 85-88