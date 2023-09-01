Basketbolda 2023 FIBA Dünya Kupası'nda ikinci tur maçları başladı

Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada I, J, K ve L gruplarında 8 maç oynandı. ABD, Litvanya, Almanya ve Slovenya çeyrek finale yükseldi.