Basketbolda 2023 FIBA Dünya Kupası'nda ikinci gün maçları tamamlandı

Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın ikinci gününde B, C, F ve G gruplarında 8 maç oynandı. Alınan sonuçlar şöyle: B Grubu: Güney Sudan-Porto Riko: 96-101 (uzatmada), Sırbistan-Çin: 105-63, C Grubu: Ürdün-Yunanistan: 71-92, ABD-Yeni Zelanda: 99-72, F Grubu: Yeşil Burun Adaları-Gürcistan: 60-85, Slovenya-Venezuela: 100-85, G Grubu: İran-Brezilya: 59-100, İspanya-Fildişi Sahili: 94-64