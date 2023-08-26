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Basketbolda 2023 FIBA Dünya Kupası'nda ikinci gün maçları tamamlandı

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Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın ikinci gününde B, C, F ve G gruplarında 8 maç oynandı. Alınan sonuçlar şöyle: B Grubu: Güney Sudan-Porto Riko: 96-101 (uzatmada), Sırbistan-Çin: 105-63, C Grubu: Ürdün-Yunanistan: 71-92, ABD-Yeni Zelanda: 99-72, F Grubu: Yeşil Burun Adaları-Gürcistan: 60-85, Slovenya-Venezuela: 100-85, G Grubu: İran-Brezilya: 59-100, İspanya-Fildişi Sahili: 94-64

Basketbolda 2023 FIBA Dünya Kupası'nda ikinci gün maçları tamamlandı.

Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın ikinci gününde B, C, F ve G gruplarında 8 maç oynandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

B Grubu:

Güney Sudan-Porto Riko: 96-101 (uzatmada)

Sırbistan-Çin: 105-63

C Grubu:

Ürdün-Yunanistan: 71-92

ABD-Yeni Zelanda: 99-72

F Grubu:

Yeşil Burun Adaları-Gürcistan: 60-85

Slovenya-Venezuela: 100-85

G Grubu:

İran-Brezilya: 59-100

İspanya-Fildişi Sahili: 94-64

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor

Filipinler Japonya Spor Haberler

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