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Basketbolda 2023 FIBA Dünya Kupası'nda 4. gün maçları tamamlandı

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Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada B, C, F ve G gruplarında 8 maç oynandı. İkinci karşılaşmaların ardından Sırbistan B, ABD C, Slovenya F, İspanya da G grubunun zirvesinde yer aldı. Alınan sonuçlar şöyle: Çin-Güney Sudan: 69-89, Porto Riko-Sırbistan: 77-94, Yeni Zelanda-Ürdün: 95-87 (Uzatmada), Yunanistan-ABD: 81-109, Venezuela-Yeşil Burun Adaları: 75-81, Gürcistan-Slovenya: 67-88, Fildişi Sahili-İran: 71-69, Brezilya-İspanya: 78-96

Basketbolda 2023 FIBA Dünya Kupası'nda 4. gün maçları tamamlandı.

Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada B, C, F ve G gruplarında 8 maç oynandı.

İkinci karşılaşmaların ardından Sırbistan B, ABD C, Slovenya F, İspanya da G grubunun zirvesinde yer aldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

B Grubu:

Çin-Güney Sudan: 69-89

Porto Riko-Sırbistan: 77-94

C Grubu:

Yeni Zelanda-Ürdün: 95-87 (Uzatmada)

Yunanistan-ABD: 81-109

F Grubu:

Venezuela-Yeşil Burun Adaları: 75-81

Gürcistan-Slovenya: 67-88

G Grubu:

Fildişi Sahili-İran: 71-69

Brezilya-İspanya: 78-96

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

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