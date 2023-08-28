Basketbolda 2023 FIBA Dünya Kupası'nda 4. gün maçları tamamlandı

Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada B, C, F ve G gruplarında 8 maç oynandı. İkinci karşılaşmaların ardından Sırbistan B, ABD C, Slovenya F, İspanya da G grubunun zirvesinde yer aldı. Alınan sonuçlar şöyle: Çin-Güney Sudan: 69-89, Porto Riko-Sırbistan: 77-94, Yeni Zelanda-Ürdün: 95-87 (Uzatmada), Yunanistan-ABD: 81-109, Venezuela-Yeşil Burun Adaları: 75-81, Gürcistan-Slovenya: 67-88, Fildişi Sahili-İran: 71-69, Brezilya-İspanya: 78-96