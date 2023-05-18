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Basketbolda 2. Lig'e çıkmayı hedefleyen Kepez Dokumaspor play-off biletini aldı

Basketbolda 2. Lig'e çıkmayı hedefleyen Kepez Dokumaspor play-off biletini aldı

Spor Haberleri

Kepez'in Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi Takımı Kepez Dokumaspor 2. Lig'e yükselme yolunda grubunu birinci bitirerek play-off biletini aldı.

Kepez'in Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi Takımı Kepez Dokumaspor 2. Lig'e yükselme yolunda grubunu birinci bitirerek play-off biletini aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Dokumaspor deplasmanda Göcekspor'u 70-58 yendi.

20 Mayıs'ta İstanbul'da ve ardından Turgut Özal Spor Salonu'nda Emlak Konut Spor ile ilk play-off maçına çıkacak olan Antalya ekibi, kazanması durumunda lige yükselmek için altılı finale katılacak.

Kepez Belediyesispor Kulübü Başkanı Hakan Çatal, Antalya'da azalmaya başlayan basketbola olan ilginin Kepez'de yeniden doğmasını hedeflediklerini belirterek, "Profesyonel ligde Kepez'in takımı olması için kenetlendik." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA / Emine Zehra Ünal - Spor

basketbol Antalya Kepez Spor Haberler

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