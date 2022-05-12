Basketbolda 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda çeyrek finalistler belirlendi

GAZİEMİR, İZMİR (AA) - İzmir'de düzenlenen 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselenler belli oldu.

Toplam 16 takımın 4 grupta mücadele ettiği organizasyonda grup karşılaşmaları Gaziemir ve Serdar Yereli Spor Salonu'nda oynandı. Grup birincilerinin doğrudan çeyrek final vizesi aldığı organizasyonda gruplarını ikinci ve üçüncü bitirenler bugün çeyrek finale çıkma mücadelesi verdi.

Bugünkü müsabakaların ardından belirlenen çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Kutup Yıldızı-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi

BOTAŞ-Nesibe Aydın

Merkezefendi Belediyesi-Bellona Kayseri

Fenerbahçe-Çankaya Üniversitesi

Organizasyon 15 Mayıs Pazar günkü final müsabakasıyla tamamlanacak.