Basketbolcular için şut makinası

Modern basketbolun en temel başarı kriterleri arasında yer alan şut kabiliyetini geliştirmek üzere tasarlanan ve özellikle ABD'de büyük rağbet gören şut makinesi, yerli bir girişimci tarafından 'Türkiye'nin Şut Makinesi' parolasıyla geliştirilerek iç pazara ve Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Orta Asya bölgelerinde satışa sunuldu.

Teknik özellikleri ve yazılım altyapısıyla ABD ve Çin'de üretilen örneklere nazaran çok daha güçlü bir duruşa sahip cihaz, 15 farklı nokta ve 3 farklı mesafe aralığına, belirlenen sürat ve sıklıkta pas dağıtabiliyor, hareketli sporcuyu takip sensorleri sayesinde takip edip bulunduğu konuma top fırlatabiliyor ve dijital yazılım altyapısı ile şut istatistiklerini detaylı şekilde tutup raporlayabiliyor. Mobil uygulama desteğine de sahip şut makinesi, yerli üretimin sağladığı fiyat avantajının yanı sıra bu cihazdan tedarik eden basketbol merkezlerinin en temel problemi olan servis ve yedek parça desteği de sağlamasıyla, tüm basketbol çevreleri için büyük bir fırsat ve avantaj arz ediyor. Genç girişimci Oğuzhan Molu ve ekibi tarafından geliştirilen cihaz, ihtiyaçlara göre dizayn edilmiş üç farklı tipte üretiliyor. Saatte 1400 şut atma imkanı tanıyan şut makinesini milli basketbolcular ve Süper Lig düzeyinde kulüpler ile test edip ilk siparişleri teslim etmeye başlayan girişim, yatırım ve hibe desteğiyle büyüyerek bu alanda dünya çapında bir marka olmayı hedefliyor.

Demirören Haber Ajansı / Spor