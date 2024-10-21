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Basketbolcu Arca Tülüoğlu, Ebrar Evren ile Evlendi

Basketbolcu Arca Tülüoğlu, Ebrar Evren ile Evlendi
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Merkezefendi Belediyesi Basket takımının oyuncusu Arca Tülüoğlu, Denizli'de gerçekleştirilen nikah töreniyle Ebrar Evren ile hayatını birleştirdi. Törende birçok spor camiasından isim de hazır bulundu.

BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Basket'te forma giyen 27 yaşındaki guard Arca Tülüoğlu, Denizli'de gerçekleşen nikah töreniyle hayatını Ebrar Evren ile birleştirdi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın kıydığı nikah töreninde çiftin aileleri, arkadaşları ve spor camiasından birçok isim bir araya geldi. Törende, genç çiftin nikah şahitliklerini Merkezefendi Belediyesi Basket Antrenörü Zafer Aktaş ve Yakup Pancar üstlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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