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Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda gruplar belli oldu

AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
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Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda gruplar belli oldu

Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda 2022-2023 sezonu grup kuraları çekildi.

Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda 2022-2023 sezonu grup kuraları çekildi.

Çekilişe 14 ülkeden 20 takım katıldı. Türkiye'yi temsil edecek kulüplerden Frutti Extra Bursaspor A Grubu'nda, Türk Telekom ise B Grubu'nda yer aldı.

Grup aşaması, 18 Ekim'de başlayacak. 10'arlı iki grupta ilk 8 sırayı alan takımlar, 8'li finallere yükselecek. 8'li final eşleşmelerinden itibaren tek maçlı eleme sistemine geçilecek.

ULEB Avrupa Kupası grupları şöyle:

A Grubu: Joventut Badalona (İspanya), Cedevita Olimpija (Slovenya), Umana Reyer (İtalya), Frutti Extra Bursaspor, Lietkabelis (Litvanya), Mincidelice JL Bourg (Fransa), Ratiopharm Ulm (Almanya), Germani Brescia (İtalya), U-BT Cluj-Napoca (Romanya), Prometey (Ukrayna)

B Grubu: Hapoel Tel Aviv (İsrail), Gran Canaria (İspanya), Buducnost VOLI (Karadağ), Dolomiti Energia (İtalya), Türk Telekom, Promiteheas (Yunanistan), Paris Basketball (Fransa), Hamburg Towers (Almanya), Slask Wroclaw (Polonya), London Lions (Büyük Britanya)

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Frutti Extra Bursaspor Türk Telekom basketbol İtalya Spor Haberler

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