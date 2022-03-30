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Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

AA - Fatih Erel - Spor
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Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

ULEB Avrupa Kupası A Grubu 17. hafta mücadelesinde Türk Telekom, deplasmanda Litvanya temsilcisi Lietkabelis'i 77-75 yendi.

ULEB Avrupa Kupası A Grubu 17. hafta mücadelesinde Türk Telekom, deplasmanda Litvanya temsilcisi Lietkabelis'i 77-75 yendi.

Panevezys kentindeki Cido Arena'da oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 24-19 önde kapatan Türk Telekom, devreye de 40-37 önde girdi.

Üçüncü çeyreği de 60-55 önde kapatan Türk Telekom, maçın bitimine 6 saniye kala Alex Perez ile kaydettiği 2 sayı ile 77-75 maçtan galip ayrıldı.

Başkent temsilcisi, 15 maçta 7 galibiyetle 6. sırada yer alırken, 14 maçta 8 galibiyeti bulunan Litvanya temsilcisi 5. sırada bulunuyor.

AA / Fatih Erel - Spor

Türk Telekom, Litvanya, Spor, Haberler

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