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Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

AA - Fatih Erel - Spor
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Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu'nun 17. haftasında Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Almanya'nın Ratiopharm Ulm takımı 86-72 yendi.

Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu'nun 17. haftasında Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Almanya'nın Ratiopharm Ulm takımı 86-72 yendi.

Ratiopharm Arena'da oynanan maçta, Türk temsilcisi, ilk çeyreği 32-15, devreyi de 53-34 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte de farkın erimesine izin vermeyen Bursaspor, son çeyreğe 71-54 üstün girdi ve maçı da 86-72 kazandı.

Frutti Extra Bursaspor, gruptaki 17 maçta 8. galibiyetini alırken, Ratiopharm Ulm ise 17. karşılaşma sonunda 10. yenilgisini yaşadı.

Alınan bu sonuçların ardından grubun son hafta maçları öncesinde, Frutti Extra Bursaspor, B Grubu'nda 6. sıraya yükseldi ve ilk 8 takım arasında yer almayı garantileyerek bir üst turda mücadele etme hakkı kazandı.

AA / Fatih Erel - Spor

Frutti Extra Bursaspor, Bursaspor, basketbol, Almanya, Spor, Haberler

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