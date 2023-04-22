Basketbol: Toplu sonuç
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Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde 26. hafta mücadelesine, oynanan 4 karşılaşmayla devam edildi.
Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde 26. hafta mücadelesine, oynanan 4 karşılaşmayla devam edildi.
Ligde bugün oynanan müsabakalarda şu sonuçlar alındı:
Antalya Güneşi-Depomaxx Haremspor: 69-100
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka: 86-84
Çağdaş Bodrumspor- Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler: 77-69
OGM Ormanspor-Semt77 Yalovaspor: 78-70
Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor