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Basketbol: Toplu sonuç

Basketbol: Toplu sonuç

Spor Haberleri

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde 26. hafta mücadelesine, oynanan 4 karşılaşmayla devam edildi.

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde 26. hafta mücadelesine, oynanan 4 karşılaşmayla devam edildi.

Ligde bugün oynanan müsabakalarda şu sonuçlar alındı:

Antalya Güneşi-Depomaxx Haremspor: 69-100

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka: 86-84

Çağdaş Bodrumspor- Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler: 77-69

OGM Ormanspor-Semt77 Yalovaspor: 78-70

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor

Gölbaşı Belediyesi basketbol Türkiye Spor Haberler

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