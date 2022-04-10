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Basketbol: Toplu sonuç

AA - Hilmi Sever - Spor
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Basketbol: Toplu sonuç

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. ve Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 26. haftasında üçer maç yapıldı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. ve Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 26. haftasında üçer maç yapıldı.

Liglerde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Galatasaray- Bursa Büyükşehir Belediyespor : 84-74

Antalya 07 Basketbol-Beşiktaş HDI Sigorta: 73-80

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Elazığ İl Özel İdare: 82-64

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

TED Ankara Kolejliler-Fethiye Belediyespor: 94-78

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-Samsunspor: 70-76

OGM Ormanspor-Sigortam.net: 77-76

AA / Hilmi Sever - Spor

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Basketbol Süper Ligi, basketbol, Türkiye, Spor, Haberler

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