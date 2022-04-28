Basketbol: THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Fernando Rocha (Portekiz), Gytis Vilius (Litvanya)

Anadolu Efes: Larkin 8, Micic 20, Bryant 6, Moerman 4, Pleiss 25, Anderson 5, Dunston 2, Buğrahan Tuncer 2, Singleton 3

AX Armani Exchange Milan: Rodriguez 7, Shields 8, Hines 10, Hall 9, Bentil 6, Datome 21, Ricci 5, Grant, Tarczewski 4

1. Periyot: 19-11

Devre: 42-43

3. Periyot: 62-58

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off serisi dördüncü maçında İtalya'nın AX Armani Exchange Milan ekibini 75-70 yenerek, seriyi 3-1 kazandı ve Dörtlü Final'e yükseldi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Anadolu Efes, Micic, Moerman ve Pleiss ile 8-0'lık seri yakarken, konuk takımın başantrenörü Ettore Messina 2. dakikada mola aldı. Molanın ardından boyalı alanı iyi kullanan lacivert-beyazlı takım, 7. dakikada farkı 12 sayıya (16-4) çıkardı. Sonraki bölümde İtalyan ekibi hızlı hücumlarla sayı üretirken, Anadolu Efes ilk periyodu 19-11 önde bitirdi.

İkinci periyoda iyi başlayan AX Armani Exchange Milan, Datome ve Tarczewski ile bulduğu sayılarla 13. dakikada farkı 3 sayıya (23-20) indirdi. Bu periyotta savunmada zayıf kalan Anadolu Efes karşısında skor üretmeye devam eden konuk takım, Datome'nin üç sayılık basketiyle 18. dakikada 35-34 öne geçti. AX Armani Exchange Milan, soyunma odasına 43-42 üstün gitti.

Maçta üçüncü periyodun ilk bölümünde Bryant, Micic ve Pleiss ile üç sayı çizgisinin gerisinden sayı bulan Anadolu Efes, 24. dakikada 56-48 öne geçti. Karşılıklı basketlerle devam edilen müsabakada Anadolu Efes, son çeyreğe 62-58 önde girdi.

Son periyoda Datome, Shields ve Ricci'nin basketleriyle başlayan AX Armani Exchange Milan, 33. dakikada 66-62 öne geçti. Pleiss'in basketiyle toparlanan Anadolu Efes, Micic'in de katkısıyla 37. dakikada skoru eşitledi: 68-68. İki takımın da sert savunma yaptığı çekişmeli müsabakada lacivert-beyazlı takım, Singleton'un serbest atışlardan ürettiği sayılarla son dakikaya 71-68 önde girdi. Son dakikada rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Anadolu Efes, müsabakadan 75-70 galip ayrıldı.

Lacivert-beyazlı takım, seriyi de 3-1 kazanarak adını üst üste 3. kez Dörtlü Final'e yazdırdı.