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Basketbol: THY Avrupa Ligi

AA - Erkan Tiryaki - Spor
Basketbol: THY Avrupa Ligi

Salon: Menora Mivtachim ArenaHakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Saso Petek (Slovenya), Jordi Aliaga (İspanya)Maccabi Playtika: Wilbekin 14, Evans 7, Nunnally 19, Williams 10, Zizic 16, Dibartolomeo 7, Caloiaro 1, Reynolds 5, Sorkin, Thomas 3, Cohen 3, ZivFenerbahçe Beko: Henry 3, Şehmus...

Salon: Menora Mivtachim Arena

Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Saso Petek (Slovenya), Jordi Aliaga (İspanya)

Maccabi Playtika: Wilbekin 14, Evans 7, Nunnally 19, Williams 10, Zizic 16, Dibartolomeo 7, Caloiaro 1, Reynolds 5, Sorkin, Thomas 3, Cohen 3, Ziv

Fenerbahçe Beko: Henry 3, Şehmus Hazer 9, Pierre 2, Booker 14, Ahmet Düverioğlu 12, İsmet Akpınar 10, Guduric 6, Metecan Birsen 5, Polonara 9, Floyd 6

1. Periyot: 21-21

Devre: 45-43

3. Periyot: 66-62

Beş faulle oyundan çıkan: 23.46 Reynolds (Maccabi Playtika)

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasından ertelenen maçta Fenerbahçe Beko, deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'ya 85-76 yenildi.

Bu karşılaşmayla organizasyonda normal sezon tamamlandı. Fenerbahçe Beko, sezonu 10 galibiyet, 18 yenilgiyle 12. sırada bitirdi. İsrail ekibi ise 17 galibiyet, 11 mağlubiyetle 5. olarak play-off'taki yerini aldı.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Türk Hava Yolları, Hırvatistan, Slovenya, İspanya, Spor, Haberler

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