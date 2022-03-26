Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımına 88-67 mağlup oldu.

Blaugrana Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 25-21 önde geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına da 42-34 üstünlükle gitti.

İkinci yarıda farkı açmaya devam eden ve son periyoda 70-49 önde giren Barcelona, salondan 88-67 galip ayrıldı.

Barcelona bu sonuçla ligde 21. galibiyetini elde etti ve normal sezonu lider bitirmeyi garantiledi. Sarı-lacivertliler ise 15. mağlubiyetini aldı. ???????