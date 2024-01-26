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Basketbol Süper Ligleri'nde Haftanın Maçları

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 18. ve 22. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 18, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne ise 21. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, üç ligde haftanın programı şu şekilde:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Galatasaray Ekmas-Aliağa Petkimspor (Sinan Erdem)

15.30 Reeder Samsunspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)

18.00 Beşiktaş Emlakjet-Bursaspor İnfo Yatırım (BJK Emlakjet)

20.30 Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko (Ülker Spor ve Etkinlik)

28 Ocak Pazar:

15.30 Çağdaş Bodrumspor-Türk Telekom (Menteşe)

18.00 Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

20.30 TOFAŞ-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Tofaş)

29 Ocak Pazartesi:

19.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Darüşşafaka Lassa (Gazanfer Bilge)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.30 Beşiktaş-OGM Ormanspor (BJK Emlakjet)

14.00 Bursa Uludağ Basketbol-Fenerbahçe Alagöz Holding (Naim Süleymanoğlu)

14.00 Emlak Konut-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Başakşehir Spor Kompleksi)

16.00 Nesibe Aydın-Galatasaray Çağdaş Faktoring (TOBB ETÜ)

16.30 İlkem Yapı Tarsusspor-ÇBK Mersin (Edip Buran)

28 Ocak Pazar:

14.00 BOTAŞ-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor (Ankara)

16.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Çankaya Üniversitesi (Kadir Has Kongre Merkezi)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

19.00 Fenerbahçe Koleji Novotel-Çayırova Belediyesi (Fenerbahçe Metro Enerji)

Yarın:

13.00 Alagöz Holding Iğdır Basketbol-Mersin Büyükşehir Belediyesi (Iğdır Kazım Karabekir)

14.45 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Altındağ Atatürk)

16.30 Kapaklıspor-Konyaspor (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)

18.15 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Semt77 Yalovaspor (Kurtdereli)

28 Ocak Pazar:

14.00 Esenler Erokspor-Pizza Lazza Haremspor (Başakşehir)

15.45 Finalspor-MKE Ankaragücü İkon Menkul (Naim Süleymanoğlu)

17.30 OGM Ormanspor-Gaziantep Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)

29 Ocak Pazartesi:

18.00 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Sigortam.net (Kocaeli Atatürk)

Kaynak: AA / Spor

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