Haberler

Basketbol Süper Ligleri'nde 8. Hafta Programı Açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol Ligi'nde 8. hafta maçlarına dair program belli oldu. Maçlar, farklı tarihlerde ve yerlerde gerçekleştirilecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 5, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 8. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

19.00 Esenler Erokspor-TOFAŞ (Sinan Erdem)

Yarın:

13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Beşiktaş GAİN (Pamukkale Üniversitesi)

15.30 Türk Telekom-Galatasaray MCT Technic (Ankara)

18.00 Bursaspor Basketbol-Bahçeşehir Koleji (TOFAŞ)

2 Kasım Pazar:

13.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Aliağa Petkimspor (Gazanfer Bilge)

15.30 Karşıyaka-Trabzonspor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

18.00 Mersinspor-Fenerbahçe Beko (Servet Tazegül)

3 Kasım Pazartesi:

19.00 Anadolu Efes-Glint Manisa Basket (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Nesibe Aydın (Sinan Erdem)

15.00 Dardanel Çanakkale Belediyespor-Fenerbahçe Opet (Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi)

2 Kasım Pazar:

13.30 BOTAŞ-Emlak Konut (Ankara)

15.30 Beşiktaş BOA-Çimsa ÇBK Mersin (Beşiktaş GAİN)

16.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-OGM Ormanspor (Kadir Has Kongre Merkezi)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

20.00 Bulls Yatırım Ted Ankara Kolejliler-MKE Ankaragücü Basketbol (Gölbaşı)

Yarın:

13.00 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol (Kocaeli Atatürk)

14.45 Darüşşafaka Lassa-Finalspor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

16.30 Fenerbahçe Koleji RAMS-Çayırova Belediyesi (Fenerbahçe Metro Enerji)

18.15 Kipaş İstiklalspor-Konya Büyükşehir Belediyespor (Kahramanmaraş Merkez)

2 Kasım Pazar:

14.45 Gaziantep Basketbol-Yalovaspor Basketbol (Karataş Şahinbey)

16.30 Baıkesir Büyükşehir Belediyespor-Cemefe Gold Haremspor (Kurtdereli)

18.15 OGM Ormanspor-Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)

3 Kasım Pazartesi:

17.00 iLab Basketbol-Göztepe (Beşiktaş GAİN)

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
Almanya Başbakanı'nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bunu görmüyor musun?

Sakin başlayan mülakatta tansiyonun yükseldiği an: Görmüyor musun?
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e elektronik kelepçe taktırdı

Kriz büyüdü! İbo, oğluna elektronik kelepçe taktırdı
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
Fahriye Evcen servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane

Servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane
Türkiye bu kışı unutmayacak! Yoğun kar yağışı geliyor

Yoğun kar yağışı geliyor! Bu tarihleri kaydedin
Manavgat'ta hasta olduğu için işe gitmeyen insan kaynakları müdürü evinde ölü bulundu

2 gündür işe gitmeyen insan kaynakları müdürü evinde ölü bulundu
Kaymakam Tuğçe Orhan hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş

Tuğçe kaymakam hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş
Elektrik tüketiminde yeni düzenleme! Limitleri aşanlara devlet desteği kesiliyor

Elektrikte yeni düzenleme! O abonelere devlet desteği kesiliyor
Ünlü AVM'de mide bulandıran görüntüler

Ünlü AVM'de mide bulandıran görüntüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.