Basketbol Süper Ligleri'nde 8. Hafta Programı Açıklandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 5, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 8. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

19.00 Esenler Erokspor-TOFAŞ (Sinan Erdem)

Yarın:

13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Beşiktaş GAİN (Pamukkale Üniversitesi)

15.30 Türk Telekom-Galatasaray MCT Technic (Ankara)

18.00 Bursaspor Basketbol-Bahçeşehir Koleji (TOFAŞ)

2 Kasım Pazar:

13.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Aliağa Petkimspor (Gazanfer Bilge)

15.30 Karşıyaka-Trabzonspor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

18.00 Mersinspor-Fenerbahçe Beko (Servet Tazegül)

3 Kasım Pazartesi:

19.00 Anadolu Efes-Glint Manisa Basket (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Nesibe Aydın (Sinan Erdem)

15.00 Dardanel Çanakkale Belediyespor-Fenerbahçe Opet (Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi)

2 Kasım Pazar:

13.30 BOTAŞ-Emlak Konut (Ankara)

15.30 Beşiktaş BOA-Çimsa ÇBK Mersin (Beşiktaş GAİN)

16.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-OGM Ormanspor (Kadir Has Kongre Merkezi)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

20.00 Bulls Yatırım Ted Ankara Kolejliler-MKE Ankaragücü Basketbol (Gölbaşı)

Yarın:

13.00 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol (Kocaeli Atatürk)

14.45 Darüşşafaka Lassa-Finalspor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

16.30 Fenerbahçe Koleji RAMS-Çayırova Belediyesi (Fenerbahçe Metro Enerji)

18.15 Kipaş İstiklalspor-Konya Büyükşehir Belediyespor (Kahramanmaraş Merkez)

2 Kasım Pazar:

14.45 Gaziantep Basketbol-Yalovaspor Basketbol (Karataş Şahinbey)

16.30 Baıkesir Büyükşehir Belediyespor-Cemefe Gold Haremspor (Kurtdereli)

18.15 OGM Ormanspor-Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)

3 Kasım Pazartesi:

17.00 iLab Basketbol-Göztepe (Beşiktaş GAİN)