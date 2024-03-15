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Basketbol Süper Ligleri'nde 23. ve 29. Hafta Maçları

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta maçları oynanacak. ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde ise 29. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta maçları oynanacak. ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde ise 29. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 3 ligde oynanacak müsabakaların programı şu şekilde:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

18.00 Darüşşafaka Lassa-Reeder Samsunspor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

Yarın:

15.30 Türk Telekom-TOFAŞ (Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu)

18.00 Çağdaş Bodrumspor-Pınar Karşıyaka (Menteşe)

20.30 Fenerbahçe Beko-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Ülker)

17 Mart Pazar:

13.00 Aliağa Petkimspor-Beşiktaş Emlakjet (Enka)

15.30 Bursaspor İnfo Yatırım-Galatasaray Ekmas (Tofaş)

18.00 Anadolu Efes-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Sinan Erdem)

18 Mart Pazartesi:

20.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Bahçeşehir Koleji (Gazanfer Bilge)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Melikgazi Kayseri Basketbol (Hatay Merkez)

14.00 Botaş-Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)

15.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-OGM Ormanspor (Ahmet Cömert)

16.00 Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-Çankaya Üniversitesi (Kocaeli Atatürk)

16.00 Nesibe Aydın-İlkem Yapı Tarsusspor (TOBB ETÜ)

18.00 ÇBK Mersin-Emlak Konut (Servet Tazegül)

17 Mart Pazar:

14.00 Bursa Uludağ Basketbol-Beşiktaş BOA (Naim Süleymanoğlu)

Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

20.00 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Finalspor (Kocaeli Atatürk)

Yarın:

13.00 Sigortam.net-Çayırova Belediyesi (BJK Emlakjet)

14.45 Semt 77 Yalovaspor-Konyaspor (90. Yıl)

16.30 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Pizza Lazza Haremspor (Altındağ Atatürk)

18.15 OGM Ormanspor-Kapaklıspor (M. Sait Zarifoğlu)

17 Mart Pazar:

14.00 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Mersin Büyükşehir Belediyesi (Gölbaşı)

15.45 Gaziantep Basketbol-MKE Ankaragücü Ikon Menkul (Karataş Şahinbey)

17.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Alagöz Holding Iğdır Basketbol (Kurtdereli)

18 Mart Pazartesi:

15.00 Esenler Erokspor-Fenerbahçe Koleji Novotel (Başakşehir)

Kaynak: AA / Spor

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