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Basketbol Süper Ligleri'nde 21. ve 27. Hafta Maçları

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta maçları oynanacak. ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde ise 27. hafta müsabakaları yapılacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta maçları oynanacak. ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde ise 27. hafta müsabakaları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 3 ligde oynanacak maçların programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

18.00 Darüşşafaka Lassa-Bahçeşehir Koleji (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

20.30 Bursaspor İnfo Yatırım-Pınar Karşıyaka (Tofaş)

Yarın:

13.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Emlakjet (Muradiye)

15.30 Türk Telekom-Galatasaray Ekmas (Ankara)

18.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Çağdaş Bodrumspor (Gazanfer Bilge)

3 Mart Pazar:

15.30 Anadolu Efes-Reeder Samsunspor (Sinan Erdem)

18.00 Aliağa Petkimspor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Enka)

20.30 Fenerbahçe Beko-TOFAŞ (Ülker)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 Bursa Uludağ Basketbol-Nesibe Aydın (TOFAŞ)

15.00 Fenerbahçe Alagöz Holding-Melikgazi Kayseri Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)

16.00 OGM Ormanspor-Emlak Konut (M. Sait Zarifoğlu)

3 Mart Pazar:

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş (Menderes)

14.00 Botaş-İlkem Yapı Tarsusspor (Ankara)

15.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Çankaya Üniversitesi (Ahmet Cömert)

16.00 Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol (Kocaeli Atatürk)

Türkiye Basketbol Ligi

Yarın:

15.00 Esenler Erokspor-Kapaklıspor (Başakşehir)

17.00 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Alagöz Holding Iğdır Basketbol (Kocaeli Atatürk)

19.00 Fenerbahçe Koleji Novotel-Finalspor (Fenerbahçe Metro Enerji)

3 Mart Pazar:

14.00 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Sigortam Net (Altındağ Atatürk)

15.45 OGM Ormanspor-Mersin Büyükşehir Belediyesi (M. Sait Zarifoğlu)

17.30 Semt77 Yalovaspor-Çayırova Belediyesi (90. Yıl)

4 Mart Pazartesi:

17.00 Gaziantep Basketbol-Pizza Lazza Haremspor (Karataş Şahinbey)

18.00 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-MKE Ankaragücü Ikon Menkul (Gölbaşı)

19.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Konyaspor (Kurtdereli)

Kaynak: AA / Spor

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