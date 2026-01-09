Basketbolda haftanın programı
Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi için 15 ve 19. hafta maç programını açıkladı. Ligin heyecan dolu karşılaşmaları, 10-12 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 15 ve Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 19. hafta maçları yapılacak.
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
10 Ocak Cumartesi:
13.00 Safiport Erokspor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Sinan Erdem)
15.30 Galatasaray MCT Technic-Beşiktaş GAİN (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)
18.00 Türk Telekom-Glint Manisa Basket (Ankara)
20.30 Bursaspor Basketbol-Karşıyaka (TOFAŞ)
11 Ocak Pazar:
13.00 Mersinspor-Trabzonspor (Servet Tazegül)
18.00 Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji (Ülker Spor ve Etkinlik)
20.30 Aliağa Petkimspor-TOFAŞ (Enka)
12 Ocak Pazartesi:
19.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Anadolu Efes (Gazanfer Bilge)
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Bugün:
18.30 Kipaş İstiklalspor-Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler (Kahramanmaraş Merkez)
19.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor (Selçuklu Belediyesi)
19.30 Cemefe Gold Haremspor-Gaziantep Basketbol (Beylikdüzü)
20.00 Göztepe-Fenerbahçe Koleji RAMS (Altındağ Atatürk)
10 Ocak Cumartesi:
14.45 İlab Basketbol-Darüşşafaka Lassa (Beşiktaş GAİN)
16.30 Çayırova Belediyesi-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol (Çayırova)
11 Ocak Pazar:
13.00 Finalspor-Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol (TOFAŞ)
12 Ocak Pazartesi:
20.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Kurtdereli)