Basketbolda haftanın programı

Güncelleme:
Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi için 15 ve 19. hafta maç programını açıkladı. Ligin heyecan dolu karşılaşmaları, 10-12 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 15 ve Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 19. hafta maçları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

10 Ocak Cumartesi:

13.00 Safiport Erokspor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Sinan Erdem)

15.30 Galatasaray MCT Technic-Beşiktaş GAİN (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

18.00 Türk Telekom-Glint Manisa Basket (Ankara)

20.30 Bursaspor Basketbol-Karşıyaka (TOFAŞ)

11 Ocak Pazar:

13.00 Mersinspor-Trabzonspor (Servet Tazegül)

18.00 Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji (Ülker Spor ve Etkinlik)

20.30 Aliağa Petkimspor-TOFAŞ (Enka)

12 Ocak Pazartesi:

19.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Anadolu Efes (Gazanfer Bilge)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

18.30 Kipaş İstiklalspor-Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler (Kahramanmaraş Merkez)

19.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor (Selçuklu Belediyesi)

19.30 Cemefe Gold Haremspor-Gaziantep Basketbol (Beylikdüzü)

20.00 Göztepe-Fenerbahçe Koleji RAMS (Altındağ Atatürk)

10 Ocak Cumartesi:

14.45 İlab Basketbol-Darüşşafaka Lassa (Beşiktaş GAİN)

16.30 Çayırova Belediyesi-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol (Çayırova)

11 Ocak Pazar:

13.00 Finalspor-Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol (TOFAŞ)

12 Ocak Pazartesi:

20.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Kurtdereli)

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
