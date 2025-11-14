Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol Ligi'nde 10. Haftanın Programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne 8, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne de 10. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne ise milli maçlar nedeniyle ara verildi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

19.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Galatasaray MCT Technic (Gazanfer Bilge)

Yarın:

13.00 Bursaspor Basketbol-Aliağa Petkimspor (TOFAŞ)

15.30 Mersinspor-Türk Telekom (Servet Tazegül)

18.00 Karşıyaka-Glint Manisa Basket (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

16 Kasım Pazar:

13.00 Anadolu Efes-Bahçeşehir Koleji (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

15.30 Trabzonspor-Beşiktaş GAİN (Hayri Gür)

18.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-TOFAŞ (Pamukkale Üniversitesi)

20.30 Esenler Erokspor-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

20.00 Gaziantep Basketbol-Fenerbahçe Koleji RAMS (Karataş Şahinbey)

Yarın:

14.45 Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler-Yalovaspor Basketbol (Gölbaşı)

16.30 Kipaş İstiklalspor-Finalspor (Kahramanmaraş Merkez)

18.15 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol (Kocaeli Atatürk)

16 Kasım Pazar:

14.45 Cemefe Gold Haremspor-Konya Büyükşehir Belediyespor (Beylikdüzü)

16.30 OGM Ormanspor-Çayırova Belediyesi (M. Sait Zarifoğlu)

18.15 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Göztepe (Kurtdereli)

17 Kasım Pazartesi:

20.00 Darüşşafaka Lassa-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)