Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final Maç Programı Açıklandı

TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi play-in turunun ardından play-off çeyrek final maçları da yarın başlıyor.

Eşleşmelerde iki maç kazanan takımların play-off yarı finaline yükseleceği maçların programı ise şöyle:

29 Mayıs Perşembe

18.00 TOFAŞ – Bahçeşehir Koleji

20.30 Fenerbahçe Beko – Türk Telekom

30 Mayıs Cuma

18.00 Anadolu Efes – Mersinspor

20.30 Beşiktaş Fibabanka – Galatasaray

31 Mayıs Cumartesi

18.00 Bahçeşehir Koleji – TOFAŞ

20.30 Türk Telekom – Fenerbahçe Beko

1 Haziran Pazar

18.00 Mersinspor – Anadolu Efes

20.30 Galatasaray – Beşiktaş Fibabanka