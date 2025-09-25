Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk rekoru Aydan Siyavuş'ta

Basketbol Süper Ligi'nde en fazla şampiyonluk yaşayan başantrenör Aydan Siyavuş'un rekoru, 27 yıldır kırılamadı.

Galatasaray'ın başantrenörü olduğu 1998 yılında 50 yaşında hayatını kaybeden Siyavuş, vefatının üzerinden 27 yıl geçmesine rağmen 7 şampiyonlukla ligde en fazla kupa kazanan başantrenör konumunda bulunuyor.

Eczacıbaşı ile 1975-1976, 1976-1977, 1977-1978 ve 1979-1980, 1980-1981, 1981-1982 sezonlarında 2 kez üst üste üçer şampiyonluk yaşayan tek başantrenör olan Aydan Siyavuş, 1983-1984'te de Anadolu Efes'in başında mutlu sona ulaştı.

Siyavuş'u, Örs ve Ataman takip ediyor

Aydın Örs ve Ergin Ataman, yaşadıkları 6'şar şampiyonlukla Aydan Siyavuş'un ardından ikinci sırada yer aldı.

Örs, Efes Pilsen ile 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994 sezonlarında arka arkaya 3 kez ve 1995-1996 ile 1996-1997'de de 2 defa şampiyonluk sevinci yaşadı. Aydın Örs, 2006-2007 sezonunda ise Fenerbahçe Ülker'i şampiyonluğa taşıyarak 6. kez bu başarıyı elde etti.

Ergin Ataman, ligde 2008-2009, 2018-2019, 2020-2021 ve 2022-2023 sezonlarında Anadolu Efes, 2011-2012'de Beşiktaş ve 2012-2013'te de Galatasaray ile şampiyonluğa ulaştı.

Ergin Ataman 3 farklı takımla şampiyon oldu

Ergin Ataman, Basketbol Süper Ligi'nde üç farklı takımla şampiyonluk yaşayan tek başantrenör olarak dikkati çekiyor.

İlk şampiyonluğuna 2008-2009 sezonunda Anadolu Efes (Efes Pilsen) ile ulaşan Ergin Ataman, 2011-2012'de Beşiktaş'ın 37 yıllık özlemine son vererek ligde ikinci şampiyonluğunu yaşadı. Tecrübeli başantrenör, 2012-2013 sezonunda bu kez Galatasaray'ın başında ligdeki 3. şampiyonluğunu elde etti.

Ergin Ataman, 2018-2019, 2020-2021 ve 2022-2023 sezonlarında yine Anadolu Efes ile Basketbol Süper Ligi'nde kupayı kazanma başarısı gösterdi.

Mahmuti, üst üste 4 şampiyonluk yaşadı

Basketbol Süper Ligi'nde Oktay Mahmuti, üst üste 4 şampiyonluk yaşayan ilk ve tek başantrenör konumunda bulunuyor.

Mahmuti, Efes Pilsen ile 2001-2002 sezonundan itibaren 4 sezon art arda ligde mutlu sona ulaştı.

Ligde Mehmet Baturalp ve Zeljko Obradovic de dörder kez şampiyonluk sevinci yaşayan başantrenörler oldu.

En fazla şampiyon olan yabancı başantrenör Obradovic

Zeljko Obradovic, Basketbol Süper Ligi'nde en fazla şampiyonluk kazanan yabancı başantrenör olarak öne çıkıyor.

Sırp başantrenör, Fenerbahçe'nin başında 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında şampiyonluğa ulaştı.

Fenerbahçe yabancılarla sevindi

Fenerbahçe, ligde son 10 şampiyonluğunu yabancı başantrenörlerle elde etti.

Zeljko Obradovic ile 4, Bogdan Tanjevic ve Sarunas Jasikevicius yönetiminde de 2'şer şampiyonluk kazanan sarı-lacivertli takım, Neven Spahija ve Aleksandar Djordjevic ile de birer kez kupayı müzesine götürdü.

Ligde 7 yabancı başantrenör şampiyonluk yaşadı

Basketbol Süper Ligi'nde 20 Türk, 7 de yabancı başantrenör şampiyonluk ipini göğüsledi.

1968-1969 sezonunda Galatasaray'a ilk şampiyonluğunu kazandıran Bulgar Petar Simenov, ligde şampiyonluk yaşayan ilk yabancı başantrenör olarak tarihe geçti.

Hırvat Jasmin Repesa, 1998-1999 sezonunda TOFAŞ'a ligdeki ilk şampiyonluğunu kazandırdı.

Karadağlı Bogdan Tanjevic, Fenerbahçe Ülker ile 2007-2008 ve 2009-2010'da şampiyonluk yaşadı.

Hırvat Neven Spahija, Fenerbahçe ile 2010-2011 sezonunda mutlu sona ulaştı.

Sırp Zeljko Obradovic, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında 4 kez Fenerbahçe'nin başında şampiyonluk ipini göğüsledi.

Obradovic'in vatandaşı Aleksandar Djordjevic, 2021-2022'de Fenerbahçe ile şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Litvanyalı Sarunas Jasikevicius da 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında Fenerbahçe'yi lig şampiyonluğuna taşıdı.

Şampiyon takımlar ve başantrenörleri

???????

Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk yaşayan takımlar ve başantrenörleri şöyle:

Sezon Şampiyon Antrenör 1966-67 Altınordu Samim Göreç 1967-68 İTÜ Mehmet Baturalp 1968-69 Galatasaray Petar Simenov 1969-70 İTÜ Mehmet Baturalp 1970-71 İTÜ Şengün Kaplanoğlu 1971-72 İTÜ Samim Göreç 1972-73 İTÜ Öner Şaylan 1973-74 Muhafızgücü Armağan Asena 1974-75 Beşiktaş Cavit Altunay 1975-76 Eczacıbaşı Aydan Siyavuş 1976-77 Eczacıbaşı Aydan Siyavuş 1977-78 Eczacıbaşı Aydan Siyavuş 1978-79 Efes Pilsen Faruk Akagün 1979-80 Eczacıbaşı Aydan Siyavuş 1980-81 Eczacıbaşı Aydan Siyavuş 1981-82 Eczacıbaşı Aydan Siyavuş 1982-83 Efes Pilsen Rıza Erverdi 1983-84 Efes Pilsen Aydan Siyavuş 1984-85 Galatasaray Nur Germen 1985-86 Galatasaray Fehmi Sadıkoğlu 1986-87 Karşıyaka Nadir Vekiloğlu 1987-88 Eczacıbaşı Mehmet Baturalp 1988-89 Eczacıbaşı Mehmet Baturalp 1989-90 Galatasaray Faruk Akagün 1990-91 Fenerbahçe Çetin Yılmaz 1991-92 Efes Pilsen Aydın Örs 1992-93 Efes Pilsen Aydın Örs 1993-94 Efes Pilsen Aydın Örs 1994-95 Ülkerspor Çetin Yılmaz 1995-96 Efes Pilsen Aydın Örs 1996-97 Efes Pilsen Aydın Örs 1997-98 Ülkerspor Çetin Yılmaz 1998-99 TOFAŞ Jasmin Repesa 1999-00 TOFAŞ Tolga Öngören 2000-01 Ülkerspor Murat Didin 2001-02 Efes Pilsen Oktay Mahmuti 2002-03 Efes Pilsen Oktay Mahmuti 2003-04 Efes Pilsen Oktay Mahmuti 2004-05 Efes Pilsen Oktay Mahmuti 2005-06 Ülkerspor Murat Özyer 2006-07 Fenerbahçe Ülker Aydın Örs 2007-08 Fenerbahçe Ülker Bogdan Tanjevic 2008-09 Efes Pilsen Ergin Ataman 2009-10 Fenerbahçe Ülker Bogdan Tanjevic 2010-11 Fenerbahçe Ülker Neven Spahija 2011-12 Beşiktaş Milangaz Ergin Ataman 2012-13 Galatasaray Medical Park Ergin Ataman 2013-14 Fenerbahçe Ülker Zeljko Obradovic 2014-15 Pınar Karşıyaka Ufuk Sarıca 2015-16 Fenerbahçe Zeljko Obradovic 2016-17 Fenerbahçe Zeljko Obradovic 2017-18 Fenerbahçe Doğuş Zeljko Obradovic 2018-19 Anadolu Efes Ergin Ataman 2020-21 Anadolu Efes Ergin Ataman 2021-22 Fenerbahçe Beko Aleksandar Djordjevic 2022-23 Anadolu Efes Ergin Ataman 2023-24 Fenerbahçe Beko Sarunas Jasikevicius 2024-25 Fenerbahçe Beko Sarunas Jasikevicius

NOT: Ligde 2019-2020 sezonu, Kovid-19 salgını nedeniyle tamamlanamadı.