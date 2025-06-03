Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off Yarı Final Programı Açıklandı

Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off Yarı Final Programı Açıklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final programı duyuruldu. Play-off yarı finali 5 Haziran'da başlıyor. Eşleşmeler arasında Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Fibabanka ve Anadolu Efes yer alıyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final programı duyuruldu.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde play-off yarı final turu, 5 Haziran'da başlayacak. Turda üç galibiyete ulaşan takımlar finale yükselecek.

Yarı final eşleşmelerinin programı şu şekilde:

5 Haziran Perşembe:

20.30 Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji (Ülker Spor ve Etkinlik)

6 Haziran Cuma:

20.30 Beşiktaş Fibabanka- Anadolu Efes (BJK Fibabanka)

7 Haziran Cumartesi:

20.30 Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji (Ülker Spor ve Etkinlik)

8 Haziran Pazar:

20.30 Beşiktaş Fibabanka-Anadolu Efes (BJK Fibabanka)

9 Haziran Pazartesi:

20.30 Bahçeşehir Koleji- Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

10 Haziran Salı:

20.30 Anadolu Efes-Beşiktaş Fibabanka (Basketbol Gelişim Merkezi)

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı! İbre tersine döndü

Altın fiyatlarında beklenen yine olmadı! İbre tersine döndü
Prensipte anlaştı! İşte Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko'nun yeni takımı

Prensipte anlaştı! İşte Dzeko'nun yeni takımı
Taciz iddiası otobüsü karıştırdı

Kulaktan kulağa yayılan iğrenç iddia otobüsü savaş alanına çevirdi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Sahibi umudu kesmişti, 4 yıl sonra böyle görüntülendi

Sahibi umudu kesmişti, 4 yıl sonra böyle görüntülendi
Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi! Şehirler karşı karşıya geldi

Vedat Milor yeni tartışma başlattı! Şehirler karşı karşıya geldi
Meclis'in yeni başkanı bugün belli oluyor, 5 aday var

Meclis'in yeni başkanı bugün belli oluyor! 5 aday var
Mısır Çarşısı'nda yedi içti bir kuruş para vermedi

Mısır Çarşısı'nda yedi içti bir kuruş para vermedi
Uçak sonunda İstanbul'a iniyor! Süper Lig'e hoş geldin Paul Pogba

Uçak sonunda İstanbul'a iniyor! Süper Lig'e hoş geldin Paul Pogba
Tatil fotoğrafları Real Madrid'de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler'e henüz hazır değil

Tatil fotoğrafları şok etkisi yarattı: Dünya Arda'ya henüz hazır değil
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.