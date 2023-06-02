Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final eşleşmeleri belli oldu. Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko ve Türk Telekom adlarını son 4 takım arasına yazdırdı. Yarı final serisinde son şampiyon Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom ise Pınar Karşıyaka ile mücadele edecek. Üç galibiyete ulaşan takımlar, finale yükselecek.