Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off Heyecanı Başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 58. şampiyonun belirleneceği play-off maçları yarınki 2 karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sene değişen statüyle ilk 6 takım Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes, TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji ve Mersinspor doğrudan play-off'a kaldı. İlk 6'yı takip eden 4 ekibin oynadığı play-in maçlarının ardından Galatasaray ile Türk Telekom da play-off'ta yer alma hakkını elde etti.

Play-off çeyrek finalinde yarın TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji ve Fenerbahçe Beko- Türk Telekom, 30 Mayıs Cuma günü de Anadolu Efes-Mersinspor ve Beşiktaş Fibabanka-Galatasaray eşleşmelerinde 2 galibiyete ulaşacak ekipler yarı finale kalacak.

Kazanılmış 3 maç üzerinden oynanacak yarı final maçlarının ardından finalde 4 maç kazanan ekip şampiyon olacak.

Play-off'ta 41. sezon

Play-off uygulamasının 1983-1984 sezonunda başladığı ligde, play-off heyecanı 41. kez yaşanacak. Bu süreçte Kovid-19 salgını nedeniyle tamamlanamayan 2019-2020 sezonunda play-off maçları oynanamadı.

Ligde 16 şampiyonluğu bulunan ve 14'ünü play-off maçları sonunda kazanan Anadolu Efes, play-off'ta en istikrarlı takım konumunda bulunuyor. Lacivert-beyazlı ekip daha önceki tüm play-off'larda mücadele etti. Geçen sezonun şampiyonu Fenerbahçe, play-off'ta 40. kez yer alacak. Sarı-lacivertli ekip 11 şampiyonluğunun hepsini play-off maçlarında kazandı.

Bu sezon 35. kez play-off oynayacak Galatasaray, daha önce 5 kez şampiyonluğa ulaştı.

2 şampiyonluğundan birini play-off'ta kazanan Beşiktaş Fibabanka, 27. kez play-off oynarken, 2 şampiyonluğa sahip TOFAŞ'ın yanı sıra Türk Telekom da 24. defa play-off mücadelesi verecek.

Bu sezona kadar 44 farklı ekibin yer aldığı play-off'ta Bahçeşehir Koleji ikinci, Mersinspor ilk kez mücadele edecek.

Play-off oynayacak takımların dışında Eczacıbaşı'nın 8, İTÜ'nün 5, Ülkerspor'un 4, Karşıyaka'nın 2, Altınordu ile Muhafızgücü'nün de birer şampiyonluğu bulunuyor.

En başarılı Anadolu Efes

Play-off'ta 316 maç oynayan Anadolu Efes, 207 galibiyet ve 109 yenilgi aldı. Play-off'ta yüzde 65,5'lik galibiyet ortalamasıyla en başarılı ekip konumunda yer alan lacivertli-beyazlı ekibi yüzde 64,2 galibiyet oranıyla Fenerbahçe Beko izliyor.

Mersinspor dışındaki ekiplerin play-off'ta aldığı sonuçlar şöyle: