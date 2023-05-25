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Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor

Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor

Spor Haberleri

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı yarın yapılacak 2 maçla başlayacak. Ligde normal sezonu ilk 8'de bitiren takımlar play-off'ta mücadele edecek. Çeyrek final eşleşmelerinde 2 galibiyet alan takımlar yarı finale yükselecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı yarın yapılacak 2 maçla başlayacak.

Ligde normal sezonu ilk 8'de bitiren Türk Telekom, Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka, Frutti Extra Bursaspor, Darüşşafaka Lassa, Tofaş ve Galatasaray Nef, play-off'ta mücadele edecek.

Play-off çeyrek final eşleşmelerinde 2 galibiyet alan takımlar yarı finale yükselecek.

Çeyrek final müsabaka programı şöyle:

Yarın:

18.00 Türk Telekom-Galatasaray Nef (Ankara)

20.30 Pınar Karşıyaka-Frutti Extra Bursaspor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

27 Mayıs Cumartesi:

18.00 Anadolu Efes-Darüşşafaka Lassa (Sinan Erdem)

20.30 Fenerbahçe Beko-TOFAŞ (Ülker Spor ve Etkinlik)

30 Mayıs Salı:

18.00 Galatasaray Nef-Türk Telekom (Sinan Erdem)

20.30 Frutti Extra Bursaspor-Pınar Karşıyaka (TOFAŞ)

31 Mayıs Çarşamba:

18.00 Darüşşafaka Lassa-Anadolu Efes (Volkswagen Arena)

20.30 TOFAŞ-Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor

Basketbol Süper Ligi Sigorta Türkiye Spor Haberler

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