Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final maç takvimi açıklandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final turu maç takvimi belli oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon bugün oynanan Fenerbahçe Beko - Frutti Extra Bursaspor maçının ardından sona erdi. Ligi ilk 8 sırada bitiren takımlar, play-off oynama hakkı elde etti. Ligi ilk 4 sırada tamamlayan takımların, saha avantajına sahip olacağı play-off çeyrek final turunda iki galibiyete ulaşan takımlar, adını yarını finale yazdıracak. Play-off çeyrek finalinde ilk maçlar 26-27 Mayıs, 2'nci maçlar ise 30-31 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Play-off çeyrek final turunda ilk maçların takvimi şu şekilde;

26 Mayıs Cuma

27 Mayıs Cumartesi

20.30 Fenerbahçe Beko - Tofaş