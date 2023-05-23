Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final maçlarının programı belli oldu
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final müsabakalarının programı açıklandı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final müsabakalarının programı açıklandı.
Ligde normal sezonu ilk 8'de tamamlayan Türk Telekom, Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka, Frutti Extra Bursaspor, Darüşşafaka Lassa, TOFAŞ ve Galatasaray Nef, play-off'ta mücadele edecek. Play-off çeyrek final serisinde 2 galibiyete ulaşan takım, yarı finale yükselecek.
Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final maçlarının programı şöyle:
26 Mayıs Cuma:
18.00 Türk Telekom-Galatasaray Nef (Ankara)
20.30 Pınar Karşıyaka-Frutti Extra Bursaspor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka )
27 Mayıs Cumartesi:
18.00 Anadolu Efes-Darüşşafaka Lassa (Sinan Erdem)
20.30 Fenerbahçe Beko-TOFAŞ (Ülker Spor ve Etkinlik)
30 Mayıs Salı:
18.00 Galatasaray Nef-Türk Telekom (Sinan Erdem)
20.30 Frutti Extra Bursaspor-Pınar Karşıyaka (TOFAŞ)
31 Mayıs Çarşamba:
18.00 Darüşşafaka Lassa-Anadolu Efes (Volkswagen Arena)
20.30 TOFAŞ-Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)