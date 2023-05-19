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Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon tamamlanıyor

Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon tamamlanıyor

Spor Haberleri

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bugün başlayacak 30. hafta mücadelelerinin ardından play-off eşleşmeleri ile AYOS Konyaspor'dan sonra küme düşecek ikinci takım belirlenecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bugün başlayacak 30. hafta mücadelelerinin ardından play-off eşleşmeleri ile AYOS Konyaspor'dan sonra küme düşecek ikinci takım belirlenecek.

İlk 8 takımın play-off oynayacağı, son 2 takımın lige veda edeceği Basketbol Süper Ligi'nde 30. hafta müsabakaları bu akşamki Pınar Karşıyaka-AYOS Konyaspor maçıyla başlayacak.

Ligde yarın saat 15.30'da başlayacak 4 karşılaşma hem play-off hattını hem de düşme hattını ilgilendiriyor.

Türk Telekom'un birinci, Fenerbahçe Beko'nun da ikinciliğini garantilediği ligde son haftada Anadolu Efes kazandığı takdirde üçüncü olacak. Anadolu Efes'in kaybetmesi ve Pınar Karşıyaka'nın kazanması halinde, üçüncülüğü İzmir temsilcisi elde edecek.

Frutti Extra Bursaspor da ligi beşinci sırada bitirmeyi garantilemiş durumda.

İlk 5 sıradaki takımı 14'er galibiyeti bulunan Darüşşafaka Lassa ve TOFAŞ, 13'er galibiyeti olan Galatasaray Nef, Onvo Büyükçekmece Basketbol, Bahçeşehir Koleji ile 12'şer galibiyetle Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Aliağa Petkimspor izliyor.

Düşme hattı

Ligden düşmesi kesinleşen AYOS Konyaspor'dan sonra veda edecek ikinci ekip Gaziantep Basketbol veya Beşiktaş Emlakjet olacak.

Aynı galibiyete sahip iki takım da son hafta maçlarını kazanırsa, Gaziantep Basketbol ligden düşecek. Gaziantep Basketbol'un ligde kalması için hem galip gelip hem de rakibi Beşiktaş Emlakjet'in yenilmesi gerekiyor.

Puan durumu

Ligde son hafta öncesin puan durumu şöyle:

TakımlarOGMAYAv.P
1. Türk Telekom292452516226525153
2. Fenerbahçe Beko292362512226225052
3. Anadolu Efes292182559232423550
4. Pınar Karşıyaka29209258124829949
5. Frutti Extra Bursaspor291712242523764946
6. Darüşşafaka Lassa29141523882452-6443
7. TOFAŞ291415239523752043
8. Galatasaray Nef29131623382362-2442
9. Onvo Büyükçekmece Basketbol29131623252375-5042
10. Bahçeşehir Koleji29131622452292-4742
11. Manisa Büyükşehir Belediyespor29121722662407-14141
12. Aliağa Petkimspor29121723092427-11841
13. Yukatel Merkezefendi Belediyesi29111823142451-13740
14. Beşiktaş Emlakjet2992023502408-5838
15. Gaziantep Basketbol2992022022321-11938
16. AYOS Konyaspor2972222862432-14636

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

Konyaspor basketbol Spor Haberler

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