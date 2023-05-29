Basketbol Süper Ligi'nde çeyrek final serisi ikinci maçları yarın başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final serisinde ikinci maçlar yarın başlayacak. Çeyrek final serisinde iki galibiyete ulaşacak takımlar, yarı finale yükselecek. Bu turda Türk Telekom, Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ve Pınar Karşıyaka, rakipleri karşısındaki ilk maçlarını kazandı. Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final ikinci maçlarının programı da açıklandı.