Üye Girişi
Haberi Paylaş
Basketbol Süper Ligi'nde çeyrek final serisi ikinci maçları yarın başlıyor

Basketbol Süper Ligi'nde çeyrek final serisi ikinci maçları yarın başlıyor

Spor Haberleri

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final serisinde ikinci maçlar yarın başlayacak. Çeyrek final serisinde iki galibiyete ulaşacak takımlar, yarı finale yükselecek. Bu turda Türk Telekom, Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ve Pınar Karşıyaka, rakipleri karşısındaki ilk maçlarını kazandı. Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final ikinci maçlarının programı da açıklandı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final serisinde ikinci maçlar yarın başlayacak.

Çeyrek final serisinde iki galibiyete ulaşacak takımlar, yarı finale yükselecek.

Bu turda Türk Telekom, Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ve Pınar Karşıyaka, rakipleri karşısındaki ilk maçlarını kazandı.

Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final ikinci maçlarının programı şöyle:

Yarın:

18.00 Galatasaray Nef-Türk Telekom (Sinan Erdem)

20.30 Frutti Extra Bursaspor-Pınar Karşıyaka (TOFAŞ)

31 Mayıs Çarşamba:

18.00 Darüşşafaka Lassa-Anadolu Efes (Volkswagen Arena)

20.30 TOFAŞ-Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)

Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor

Basketbol Süper Ligi Sigorta Türkiye Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title