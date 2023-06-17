Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, 16. şampiyonluğunu elde etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Pınar Karşıyaka'ya 3-0 üstünlük kuran Anadolu Efes, ligde 16. şampiyonluğuna ulaştı.

Play-off çeyrek finalinde Darüşşafaka'yı, yarı finalde de Fenerbahçe Beko'yu eleyen Anadolu Efes, play-off finalinde Pınar Karşıyaka ile eşleşti.

İstanbul'daki ilk iki maçı 82-78 ve 85-68'lik skorlarla alan Anadolu Efes, İzmir'e taşınan seride Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda rakibini 83-74 mağlup ederek, 3-0 üstün tamamladığı serinin ardından ligin 56. şampiyonu oldu.

Play-off'ta Bursaspor ve Türk Telekom'u eleyen Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'e yenilerek üçüncü şampiyonluğuna ulaşamadı.

En fazla şampiyonluk kazanan Anadolu Efes

Bu sezona kadar ligde 15 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanına sahip Anadolu Efes, 16. şampiyonluğunu elde etti.

Anadolu Efes, daha önce 1978-1979, 1982-1983, 1983-1984, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1995-1996, 1996-1997, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2008-2009, 2018-2019 ve 2020-2021 sezonlarını şampiyonluğa tamamlamıştı.

Fenerbahçe'nin 10, basketbol şubesini daha önce kapatan Eczacıbaşı'nın 8, Galatasaray ile İTÜ'nün 5, Ülkerspor'un 4, Beşiktaş ile TOFAŞ'ın 2, Altınordu ile Muhafızgücü'nün de bir şampiyonluğu bulunuyor.

Bu sezon 4. kez play-off finalinde mücadele eden Pınar Karşıyaka, daha önce 1986-1987 ve 2014-2015'te şampiyonluğa ulaşmıştı.

Ergin Ataman, şampiyonluk sayısında Aydın Örs'ü yakaladı

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, ligde 6. şampiyonluğunu kazandı.

İlk şampiyonluğuna 2008-2009 sezonunda Anadolu Efes'in başında ulaşan Ataman, 2011-2012 sezonunda Beşiktaş, bir sezon sonra da Galatasaray'ın başında ipi göğüsledi. Tecrübeli teknik adam 2018-2019 ve 2020-2021'de yine Anadolu Efes ile kupayı kazandı.

50 yaşında hayatını kaybeden ve lig tarihinde 7 şampiyonluğu bulunan Aydan Siyavuş, en fazla kupa kaldıran antrenör konumunda bulunuyor. Şampiyonluk sayısı da Aydın Örs'ü yakalayan Ataman, Örs'le Siyavuş'u takip ediyor.

2014-2015'te Pınar Karşıyaka'yı şampiyon yapan Ufuk Sarıca, Anadolu Efes serisini kaybederek 2. şampiyonluğuna ulaşamadı.

Şampiyonlar

Ligde şampiyonluğa ulaşan takımlar ve başantrenörleri şöyle:

Sezon Şampiyon Başantrenör 1966-67 Altınordu Samim Göreç 1967-68 İTÜ Mehmet Baturalp 1968-69 Galatasaray Petar Simenov 1969-70 İTÜ Mehmet Baturalp 1970-71 İTÜ Şengün Kaplanoğlu 1971-72 İTÜ Samim Göreç 1972-73 İTÜ Öner Şaylan 1973-74 Muhafızgücü Armağan Asena 1974-75 Beşiktaş Cavit Altunay 1975-76 Eczacıbaşı Aydan Siyavuş 1976-77 Eczacıbaşı Aydan Siyavuş 1977-78 Eczacıbaşı Aydan Siyavuş 1978-79 Efes Pilsen Faruk Akagün 1979-80 Eczacıbaşı Aydan Siyavuş 1980-81 Eczacıbaşı Aydan Siyavuş 1981-82 Eczacıbaşı Aydan Siyavuş 1982-83 Efes Pilsen Rıza Erverdi 1983-84 Efes Pilsen Aydan Siyavuş 1984-85 Galatasaray Nur Germen 1985-86 Galatasaray Fehmi Sadıkoğlu 1986-87 Karşıyaka Nadir Vekiloğlu 1987-88 Eczacıbaşı Mehmet Baturalp 1988-89 Eczacıbaşı Mehmet Baturalp 1989-90 Galatasaray Faruk Akagün 1990-91 Fenerbahçe Çetin Yılmaz 1991-92 Efes Pilsen Aydın Örs 1992-93 Efes Pilsen Aydın Örs 1993-94 Efes Pilsen Aydın Örs 1994-95 Ülkerspor Çetin Yılmaz 1995-96 Efes Pilsen Aydın Örs 1996-97 Efes Pilsen Aydın Örs 1997-98 Ülkerspor Çetin Yılmaz 1998-99 TOFAŞ Jasmin Repesa 1999-00 TOFAŞ Tolga Öngören 2000-01 Ülkerspor Murat Didin 2001-02 Efes Pilsen Oktay Mahmuti 2002-03 Efes Pilsen Oktay Mahmuti 2003-04 Efes Pilsen Oktay Mahmuti 2004-05 Efes Pilsen Oktay Mahmuti 2005-06 Ülkerspor Murat Özyer 2006-07 Fenerbahçe Ülker Aydın Örs 2007-08 Fenerbahçe Ülker Bogdan Tanjevic 2008-09 Efes Pilsen Ergin Ataman 2009-10 Fenerbahçe Ülker Bogdan Tanjevic 2010-11 Fenerbahçe Ülker Neven Spahija 2011-12 Beşiktaş Milangaz Ergin Ataman 2012-13 Galatasaray Medical Park Ergin Ataman 2013-14 Fenerbahçe Ülker Zeljko Obradovic 2014-15 Pınar Karşıyaka Ufuk Sarıca 2015-16 Fenerbahçe Zeljko Obradovic 2016-17 Fenerbahçe Zeljko Obradovic 2017-18 Fenerbahçe Doğuş Zeljko Obradovic 2018-19 Anadolu Efes Ergin Ataman 2019-20 Tamamlanamadı 2020-21 Anadolu Efes Ergin Ataman 2021-22 Fenerbahçe Beko Aleksandar Djordjevic 2022-23 Anadolu Efes Ergin Ataman Spor Kaynak: AA / Ali Korkmaz Basketbol Süper Ligi Anadolu Efes Karşıyaka basketbol Spor Haberler