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Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, 16. şampiyonluğunu elde etti

Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, 16. şampiyonluğunu elde etti

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Pınar Karşıyaka'ya 3-0 üstünlük kuran Anadolu Efes, ligde 16. şampiyonluğuna ulaştı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Pınar Karşıyaka'ya 3-0 üstünlük kuran Anadolu Efes, ligde 16. şampiyonluğuna ulaştı.

Play-off çeyrek finalinde Darüşşafaka'yı, yarı finalde de Fenerbahçe Beko'yu eleyen Anadolu Efes, play-off finalinde Pınar Karşıyaka ile eşleşti.

İstanbul'daki ilk iki maçı 82-78 ve 85-68'lik skorlarla alan Anadolu Efes, İzmir'e taşınan seride Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda rakibini 83-74 mağlup ederek, 3-0 üstün tamamladığı serinin ardından ligin 56. şampiyonu oldu.

Play-off'ta Bursaspor ve Türk Telekom'u eleyen Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'e yenilerek üçüncü şampiyonluğuna ulaşamadı.

En fazla şampiyonluk kazanan Anadolu Efes

Bu sezona kadar ligde 15 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanına sahip Anadolu Efes, 16. şampiyonluğunu elde etti.

Anadolu Efes, daha önce 1978-1979, 1982-1983, 1983-1984, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1995-1996, 1996-1997, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2008-2009, 2018-2019 ve 2020-2021 sezonlarını şampiyonluğa tamamlamıştı.

Fenerbahçe'nin 10, basketbol şubesini daha önce kapatan Eczacıbaşı'nın 8, Galatasaray ile İTÜ'nün 5, Ülkerspor'un 4, Beşiktaş ile TOFAŞ'ın 2, Altınordu ile Muhafızgücü'nün de bir şampiyonluğu bulunuyor.

Bu sezon 4. kez play-off finalinde mücadele eden Pınar Karşıyaka, daha önce 1986-1987 ve 2014-2015'te şampiyonluğa ulaşmıştı.

Ergin Ataman, şampiyonluk sayısında Aydın Örs'ü yakaladı

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, ligde 6. şampiyonluğunu kazandı.

İlk şampiyonluğuna 2008-2009 sezonunda Anadolu Efes'in başında ulaşan Ataman, 2011-2012 sezonunda Beşiktaş, bir sezon sonra da Galatasaray'ın başında ipi göğüsledi. Tecrübeli teknik adam 2018-2019 ve 2020-2021'de yine Anadolu Efes ile kupayı kazandı.

50 yaşında hayatını kaybeden ve lig tarihinde 7 şampiyonluğu bulunan Aydan Siyavuş, en fazla kupa kaldıran antrenör konumunda bulunuyor. Şampiyonluk sayısı da Aydın Örs'ü yakalayan Ataman, Örs'le Siyavuş'u takip ediyor.

2014-2015'te Pınar Karşıyaka'yı şampiyon yapan Ufuk Sarıca, Anadolu Efes serisini kaybederek 2. şampiyonluğuna ulaşamadı.

Şampiyonlar

Ligde şampiyonluğa ulaşan takımlar ve başantrenörleri şöyle:

SezonŞampiyonBaşantrenör
1966-67AltınorduSamim Göreç
1967-68İTÜMehmet Baturalp
1968-69GalatasarayPetar Simenov
1969-70İTÜMehmet Baturalp
1970-71İTÜŞengün Kaplanoğlu
1971-72İTÜSamim Göreç
1972-73İTÜÖner Şaylan
1973-74MuhafızgücüArmağan Asena
1974-75BeşiktaşCavit Altunay
1975-76EczacıbaşıAydan Siyavuş
1976-77EczacıbaşıAydan Siyavuş
1977-78EczacıbaşıAydan Siyavuş
1978-79Efes PilsenFaruk Akagün
1979-80EczacıbaşıAydan Siyavuş
1980-81EczacıbaşıAydan Siyavuş
1981-82EczacıbaşıAydan Siyavuş
1982-83Efes PilsenRıza Erverdi
1983-84Efes PilsenAydan Siyavuş
1984-85GalatasarayNur Germen
1985-86GalatasarayFehmi Sadıkoğlu
1986-87KarşıyakaNadir Vekiloğlu
1987-88EczacıbaşıMehmet Baturalp
1988-89EczacıbaşıMehmet Baturalp
1989-90GalatasarayFaruk Akagün
1990-91FenerbahçeÇetin Yılmaz
1991-92Efes PilsenAydın Örs
1992-93Efes PilsenAydın Örs
1993-94Efes PilsenAydın Örs
1994-95ÜlkersporÇetin Yılmaz
1995-96Efes PilsenAydın Örs
1996-97Efes PilsenAydın Örs
1997-98ÜlkersporÇetin Yılmaz
1998-99TOFAŞJasmin Repesa
1999-00TOFAŞTolga Öngören
2000-01ÜlkersporMurat Didin
2001-02Efes PilsenOktay Mahmuti
2002-03Efes PilsenOktay Mahmuti
2003-04Efes PilsenOktay Mahmuti
2004-05Efes PilsenOktay Mahmuti
2005-06ÜlkersporMurat Özyer
2006-07Fenerbahçe ÜlkerAydın Örs
2007-08Fenerbahçe ÜlkerBogdan Tanjevic
2008-09Efes PilsenErgin Ataman
2009-10Fenerbahçe ÜlkerBogdan Tanjevic
2010-11Fenerbahçe ÜlkerNeven Spahija
2011-12Beşiktaş MilangazErgin Ataman
2012-13Galatasaray Medical ParkErgin Ataman
2013-14Fenerbahçe ÜlkerZeljko Obradovic
2014-15Pınar KarşıyakaUfuk Sarıca
2015-16FenerbahçeZeljko Obradovic
2016-17FenerbahçeZeljko Obradovic
2017-18Fenerbahçe DoğuşZeljko Obradovic
2018-19Anadolu EfesErgin Ataman
2019-20Tamamlanamadı
2020-21Anadolu EfesErgin Ataman
2021-22Fenerbahçe BekoAleksandar Djordjevic
2022-23Anadolu EfesErgin Ataman

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

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