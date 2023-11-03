Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta yarın başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta yarın oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak.

Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta heyecanı yarın, pazar ve pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Ligde haftanın açılış müsabakasında Çağdaş Bodrum Spor ile Büyükçekmece Basketbol, Menteşe Spor Salonu'nda yarın saat 13.00'te karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanışında Merkezefendi Belediyesi Basket ile Aliağa Petkimspor mücadele edecek.

Ligde 5 maçta 4 galibiyet alan 4 takımdan Fenerbahçe averajla liderlik koltuğunda bulunurken, Manisa Büyükşehir Belediyespor ikinci, A. Efes üçüncü, Aliağa Petkimspor da dördüncü basamakta yer alıyor. Ligin son sırasında ise galibiyeti olmayan Merkezefendi Belediyesi Basket bulunuyor.

Ligde 6. haftanın programı şu şekilde:

Yarın

13.00 Çağdaş Bodrumspor - Büyükçekmece Basketbol

15.30 Bahçeşehir Koleji - Darüşşafaka

18.00 Beşiktaş - Manisa Büyükşehir Belediyespor

5 Kasım Pazar

13.00 P. Karşıyaka - Bursaspor

15.30 Samsunspor - A.Efes

18.00 Galatasaray - Türk Telekom

20.30 Tofaş - Fenerbahçe

6 Kasım Pazartesi

19.00 Merkezefendi Belediyesi Basket - Aliağa Petkimspor - İSTANBUL