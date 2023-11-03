Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta yarın başlıyor
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta yarın oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak. Ligde lider Fenerbahçe, 6. hafta maçında Tofaş ile karşılaşacak.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta yarın oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak.
Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta heyecanı yarın, pazar ve pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Ligde haftanın açılış müsabakasında Çağdaş Bodrum Spor ile Büyükçekmece Basketbol, Menteşe Spor Salonu'nda yarın saat 13.00'te karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanışında Merkezefendi Belediyesi Basket ile Aliağa Petkimspor mücadele edecek.
Ligde 5 maçta 4 galibiyet alan 4 takımdan Fenerbahçe averajla liderlik koltuğunda bulunurken, Manisa Büyükşehir Belediyespor ikinci, A. Efes üçüncü, Aliağa Petkimspor da dördüncü basamakta yer alıyor. Ligin son sırasında ise galibiyeti olmayan Merkezefendi Belediyesi Basket bulunuyor.
Ligde 6. haftanın programı şu şekilde:
Yarın
13.00 Çağdaş Bodrumspor - Büyükçekmece Basketbol
15.30 Bahçeşehir Koleji - Darüşşafaka
18.00 Beşiktaş - Manisa Büyükşehir Belediyespor
5 Kasım Pazar
13.00 P. Karşıyaka - Bursaspor
15.30 Samsunspor - A.Efes
18.00 Galatasaray - Türk Telekom
20.30 Tofaş - Fenerbahçe
6 Kasım Pazartesi
19.00 Merkezefendi Belediyesi Basket - Aliağa Petkimspor - İSTANBUL