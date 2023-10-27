Basketbol Süper Ligi'nde 5. Hafta Maçları Belli Oldu
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 5. hafta yarın oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak. Ligin lideri A. Efes, Galatasaray ile derbi maçına çıkacak.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 5. hafta yarın oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak.
Basketbol Süper Ligi'nde 5. hafta heyecanı yarın ve pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Ligde haftanın açılış karşılaşmasında Büyükçekmece Basketbol ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanışında derbide A. Efes ile Galatasaray mücadele edecek.
Ligde 4 maçını da kazanan Efes liderlik koltuğunda bulunurken, Fenerbahçe ikinci sırada ve Manisa Büyükşehir Belediyespor da üçüncü basamakta bulunuyor. Ligin son sırasında ise galibiyeti olmayan Merkezefendi Belediyesi Basket yer alıyor.
Basketbol Süper Ligi'nde 5. hafta programı şöyle:
Yarın
13.00 ONVO Büyükçekmece Basketbol - Beşiktaş
15.30 Aliağa Petkimspor - Tofaş
18.00 Darüşşafaka - Pınar Karşıyaka
20.30 Türk Telekom - Bahçeşehir Koleji
29 Ekim Pazar
13.00 Bursaspor - Çağdaş Bodrumspor
15.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor - Merkezefendi Belediyesi Basket
18.00 Fenerbahçe - Samsunspor
20.30 A.Efes - Galatasaray Ekmas - İSTANBUL