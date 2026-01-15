Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 16. hafta yarın başlayacak
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 16. haftanın açılış müsabakası yarın yapılacak. Bursaspor Basketbol, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i konuk edecek. Haftanın programı detaylarıyla açıklandı.
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde haftanın programı şöyle:
Yarın:
19.00 Bursaspor Basketbol-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (TOFAŞ)
17 Ocak Cumartesi:
13.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Trabzonspor (Gazanfer Bilge)
15.30 Galatasaray MCT Technic-Bahçeşehir Koleji (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)
18.00 Safiport Erokspor-Anadolu Efes (Sinan Erdem)
18 Ocak Pazar:
13.00 Mersin Spor-Glint Manisa Basket (Servet Tazegül)
15.30 Türk Telekom-Beşiktaş GAİN (Ankara)
18.00 Fenerbahçe Beko-TOFAŞ (Ülker Spor ve Etkinlik)
20.30 Karşıyaka-Aliağa Petkimspor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)