Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon beIN SPORTS'tan canlı yayınlanacak

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve beIN SPORTS, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yayın hakları konusunda anlaşmaya vardı.

Anlaşma kapsamında beIN SPORTS, Avrupa'nın en iyi ligleri arasında gösterilen Basketbol Süper Ligi'ndeki tüm karşılaşmaları canlı yayınlayacak. Türkiye Basketbol Federasyonu ile beIN SPORTS'un, Basketbol Süper Ligi yayın hakları için yaptığı anlaşma 3 yıl süreyle devam edecek. Basketbol Süper Ligi'nde haftanın tüm karşılaşmaları basketbolun yeni evi beIN SPORTS 5'te yayınlanacak. Ayrıca her hafta iki maç da şifresiz beIN SPORTS HABER ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu yayın hakları anlaşması için şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yayın hakları için uzun süredir yürüttüğümüz çalışmaları, hem kulüplerimizin hem de Türk basketbolunun ortak faydaları doğrultusunda tamamlamış bulunuyoruz. 2022-2023 sezonundan başlamak üzere; önümüzdeki 3 yıl basketbolun yeni adresi beIN SPORTS olacak. 3 sezon boyunca, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin her hafta tüm maçları (8 karşılaşma) canlı yayınlanacak. Önceki yıllarda olduğu gibi, yine her hafta iki maç şifresiz kanaldan basketbolseverler ile buluşacak. Spor yayıncılığı konusunda ülkemizin en güvenilir kurumlarından olan, basketbol yayıncılığı konusunda kabul ve takdir görmüş bir tecrübe sahibi beIN SPORTS ile yaptığımız anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diliyorum."

Digiturk Spordan Sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri ise konuyla ilgili "Avrupa basketbolunun en heyecan verici liglerinden biri olan Basketbol Süper Ligi'nin yeniden resmi yayıncısı olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türk sporunun en büyük yatırımcısı olarak yerli ve yabancı spor içeriklerini üyelerimize en iyi şekilde sunmak için çok çalışıyoruz. Önümüzdeki üç sezon boyunca, Basketbol Süper Ligi'nin gelişimine destek vermek için sabırsızlanıyoruz" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL