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Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi yarın yapılacak

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Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi yarın İsviçre'de gerçekleştirilecek. Galatasaray, Pınar Karşıyaka ve Manisa Büyükşehir Belediyespor grup aşamasından başlayacak. Aliağa Petkimspor ise eleme müsabakalarının ardından gruplara katılmaya çalışacak.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi, yarın gerçekleştirilecek.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İsviçre'nin Mies kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde yapılacak kura çekimi, TSİ 12.00'de başlayacak.

Kura çekimine Galatasaray birinci, Pınar Karşıyaka ikinci, Manisa Büyükşehir Belediyespor ise üçüncü torbadan katılacak. Bu 3 takım, turnuvada 2024-2025 sezonu mücadelesine grup aşamasından başlayacak.

Aliağa Petkimspor ise eleme müsabakalarının ardından adını gruplara yazdırmaya çalışacak. İzmir temsilcisi, elemelerin kura çekimine 6. torbadan dahil olacak.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 4 takımın gruplara yükselme mücadelesi vereceği eleme maçları, 15-22 Eylül'de oynanacak. Toplam 32 ekibin 8 grupta yer alacağı normal sezon ise 1 Ekim'de başlayacak.

Kaynak: AA / Spor

Büyükşehir Belediyespor Pınar Karşıyaka Galatasaray Basketbol İsviçre Aliağa Manisa Spor Güncel Haberler

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