Basketbol Şampiyonlar Ligi, İsrail'deki güvenlik durumu nedeniyle iki maçın ertelenmesine karar verdi. Hapoel Bank Yahav Jerusalem - SL Benfica ve Telekom Baskets Bonn - Hapoel Holon maçları ileri bir tarihe ertelenecek.

Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL), İsrail'deki mevcut güvenlik durumu göz önüne alınarak, BCL normal sezonunun açılış haftasında İsrail'den katılan iki kulübün yer aldığı iki maçın ertelenmesine karar verdiğini duyurdu.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde, İsrail takımlarının maçları ertelendi. Karar; ilgili kulüpler, FIBA Avrupa ve İsrail Basketbol Federasyonu ile istişarede bulunularak alındı. Sonuç olarak, Hapoel Bank Yahav Jerusalem ile SL Benfica arasında 17 Ekim Salı günü oynanması planlanan maç ve Telekom Baskets Bonn ile Hapoel Holon arasında 18 Ekim Çarşamba günü oynanması planlanan maç, koşullar izin verdiği ölçüde ileri bir tarihe ertelenecek.

Basketbol Şampiyonlar Ligi, durumu yakından izlemeye, konuyla ilgili tüm kararlara paydaşları dahil etmeye ve oyuncuların, antrenörlerin, yetkililerin ve taraftarların güvenliğine öncelik vermeye devam edeceğini duyurdu. - İSTANBUL