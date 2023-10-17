Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Ekmas ilk maçında PAOK karşısında
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Basketbol Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk hafta maçında Galatasaray Ekmas sahasında Yunan ekibi PAOK ile karşı karşıya gelecek.
Basketbol Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk hafta maçında Galatasaray Ekmas sahasında Yunan ekibi PAOK ile karşı karşıya gelecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.
Grupta İsrail ekibi Hapoel Bank Yahav ve Portekiz temsilcisi Benfica da yer alıyor.
Kaynak: AA / Spor